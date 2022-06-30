足球熱話｜與盧卡古之間的一條刺 杜慈被爆私下以玩笑還擊
撰文：趙子晉
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盧卡古回歸國際米蘭，開心得像個孩子，與車路士的關係暫時告一段落。
回歸車路士不消半年，盧卡古接受意大利傳媒訪問時，直言不滿杜慈的戰術，縱然他其後公開道歉，杜慈亦看似氣已消。不過，兩人之間依然有條刺，專門跟進車路士新聞的記者爆料，杜慈曾經出言暗諷盧卡古。
「我認為杜慈採用另一套戰術，我並不滿意現況。」，盧卡古（Romelu Lukaku）回歸車路士僅4個月，接受意大利《天空體育》訪問時投下震撼彈，亦為再度離開史丹福橋埋下伏線。
盧卡古引發公關災難，隨後親自「拆彈」向杜慈道歉，這名車路士主帥原諒對方是無心之失，事件似乎告一段落。事件過後，盧卡古的表現持續低迷，英超入球荒長達數個月。
杜慈被以下犯上，原來心中暗地裏寫進「小氣簿」，專門跟進車路士消息的記者Nizaar Kinsella，近日在意大利一個播客中透露，杜慈私底下以言語向盧卡古「報復」。
這名記者爆料，杜慈與盧卡古邊睇波邊聊天，他們當時正欣賞熱刺賽事，看到熱刺主帥干地，杜慈不禁向對方開玩笑說：「喂，你老豆喎！」（There's your daddy）。
干地與盧卡古曾經在國際米蘭共事，並贏得意甲冠軍，二人私交甚篤。盧卡古曾經表示，當干地離開國米時，這是其中一個難關。
或許言者無心，但聽者有意，盧卡古認為杜慈「你寸我吖嘛」，這名記者指盧卡古感覺被冒犯，二人之間的關係再進一步變差。這名比利時球星如今如願返回國際米蘭懷抱，返回英雄地，「開心返埋嚟」。
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