足球熱話｜南野拓實點出日本攻守課題　想贏德國西班牙要靠逼搶

日本前鋒南野拓實早前接受日媒訪問，談到日本隊上月在4場國際友賽中表現未如理想，這名27歲國腳直接點出了「藍武士」的不足，坦言日本缺乏「防守哲學」。



日本隊在6月初一連出戰主場的4場國際友賽，其中對巴西甚至實力被看低一線的突尼西亞，均吞蛋收場，其中對突尼西亞更慘輸0：3。

卡塔爾世界盃在不足半年後舉行，與西班牙及德國等強豪同處E組的日本，要在小組突破躋身16強，落實由利物浦轉投摩納哥的南野拓實，於日媒《FRIDAY》的專訪中回應了外界的質疑聲音。

日本隊在6月初友賽巴西，以0：1落敗。（Getty Images）

南野拓實回首包括對巴西的4場友賽，不諱言：「留下了很多悔恨的畫面，是反映到很多不足的兩星期。」他坦言在比賽中看到日本隊有不少問題需要解決，首先點出球隊的攻擊模式太少。

「與巴西一仗，由前場球員控球，感受到我們需要製造空間進攻的選手，包括自己在內，全隊都沒有製造壓上前場空間的球員，結果只偏重了伊東純也和三笘薫的帶球。」南野續點出日本征戰世界舞台的所需：「進攻上要有更多不同的組合，才能令對手崩塌，發動攻勢的球員也要更多樣化。」

南野拓實坦言在友賽中看到日本隊的不足。（Getty Images）

「日本沒有防守哲學」

除了進攻模式過少，南野也提出了日本隊的防守課題。

「雖然對巴西一戰退後防守有效，但日本沒有『防守的哲學』，世界頂級球隊做防守是主動出擊，日本在這方面的思想不足，部署要細緻地執行。」南野更指日本需要逼搶戰術，「像是高位逼搶這種，如果不增加至約3種防守模式，我們是贏不到西班牙和德國的。在友賽後，我們前場球員也有談過。」

南野拓實認為日本沒有「防守哲學」，同時提出要學習做逼搶。（Getty Images）

雖然南野直指「藍武士」的不足，惟他對球隊抱持信心和希望，「不是自信過高，但我們是有能力做得更好的，只要球隊有所成長，即使對上巴西、德國、西班牙等強隊，我有信心日本能增加控球並製造進攻機會。」

南野拓實期待在世界盃舞台上取得入球。（Getty Images）

南野拓實在今年出戰的8場世界盃亞洲區外圍賽上，共計攻入10球的他更是每場比賽都取得入球，他坦言第一次參與世界盃外圍賽，在與隊友並肩作戰後，對日本隊的感情更深。

談到卡塔爾世界盃的目標，這名日本隊王牌說：「是我一直夢想的舞台，也因此想留下歷屆最耀眼的成績，個人的目標，則是取得入球，在卡塔爾證明自己的價值。」