英超｜C朗連續兩日因家事缺操　曼聯也未知他何時歸隊

C朗拿度去哪兒？

C朗連續兩日缺席曼聯操練，據報他續以處理個人及家庭事務為理由請假，曼聯也未知C朗會否在周五隨隊到泰國出戰季前賽。



C朗已經連續兩日缺席曼聯的季前操練。（資料圖片/Getty Images）

所有在6月踢過國際賽的國腳級曼聯球員，應要在周一早上回卡靈頓訓練基地報到，檢查身體，開展新球季訓練。C朗周一以家庭理由請假，沒有現身，球會接受他的解釋。到周二，C朗依然沒有報到，連續兩日缺操。足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）消息指，C朗告訴曼聯，他仍在處理個人及家庭事務。有傳媒影到，C朗周一在葡萄牙國家隊訓練基地現身。

曼聯上周一開操，6月有國際賽任務的球員亦於本周一歸隊。（Getty Images）

英國《曼徹斯特晚報》報道，C朗的請假獲得曼聯批准，但球會也未知他何時歸來。曼聯將於周五啟程，出發到泰國，參與季前熱身賽，暫時也未知C朗到時能否隨隊。曼聯在7月12日會在曼谷對利物浦，接着到澳洲，友賽墨爾本勝利、水晶宮及維拉。

曼聯昨日完成今夏第一簽，收購荷蘭左閘杜維爾馬拉西亞。（Getty Images）

羅曼奴續稱，C朗的經理人文迪斯正加緊聯繫各間球會，希望盡快找到球會向曼聯正式報價C朗。雖然有傳車路士對C朗有興趣，但暫時曼聯仍未收到任何球會求購C朗，而曼聯的立場沒有改善，不打算放售這名37歲葡萄牙球星。曼聯希望C朗完成餘下一年的合約。

有消息指，文迪斯日前在巴塞羅那出身，與巴塞隆拿主席拿樸達見面，傳出C朗加盟巴塞的傳言。不過，最新消息指C朗不會去巴塞，文迪斯在那裏是為了談貝拿度施華及魯賓尼維斯的轉會。