足球熱話｜C朗傳變賣1.6億私人飛機　限量250架成女友最愛打卡位

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）近日傳出要求離開曼聯，銳意今季來個大轉變的他，亦傳出會放售其曝光率甚高的私人飛機。



西班牙媒體《ESDiario》報道，C朗拿度將會放售他在2015年購入的私人飛機，這架飛機全球限量250架，為「特選顧客」度身訂造，市值約2000萬歐元（約1.6億港元），是C朗和其家人的代步工具，早前他們就曾乘搭這架飛機往度假勝地、西班牙的伊比沙島享受假期。

飛機平日經常在C朗女友佐真娜（Georgina Rodriguez）的社交媒體曝光，即使C朗不在，她也會搭機出席活動、或是與孩子們旅行，佐真娜也熱愛在飛機前或機內「打卡」。而在C朗或家人不使用飛機的時候也會出租，時租約6000至10000歐元（約4.8萬至8萬港元）不等，算是一種投資。

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報道指，C朗打算賣掉飛機並非因為財政問題，僅是因為嫌飛機太小，只能容納10位乘客，雖然機上已有一張床、廚房特別設備，但顯然無法滿足已育有5個孩子的C朗一家七口。

消息稱C朗計劃換置一架更大的私人飛機，方便出行，但未決定選擇哪一種機型。