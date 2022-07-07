足球熱話｜奧脫福熱鬧與你無關　網民諷女足歐國盃氣氛勝曼聯賽事

2022年女足歐國盃開鑼，英格蘭在揭幕戰1:0小勝奧地利。

揭幕戰在奧脫福球場上演，氣氛熾烈，打破女足歐國盃入座紀錄。可是，來到奧脫福，主人家曼聯難逃成為話題。熱烈的賽事氣氛，而過去一季的曼聯賽事大相逕庭，「紅魔鬼」無奈躺着中槍。



英格蘭在昨晚（6日）對奧地利，現場公布有68871名球迷入場，及後歐洲足協公布則為68781名球迷入場，打破2013年決賽德國對挪威的41301人紀錄。今場亦位列歐洲足協女足賽事史上第3位，僅落後於兩場於魯營球場上演的女足歐聯賽事。

奧脫福上演英格蘭對奧地利，打破女足歐國盃紀錄。（Getty Images）

奧脫福上演英格蘭女足賽事，曼聯球員前來捧場，傳媒拍攝到曼聯門將迪基亞及隊友哈利馬古尼，一同入場，他們分別在社交媒體上載短片，分享開幕禮和賽事。

英格蘭隊長馬古尼入場支持女子隊，大讚好氣氛。（twitter）

女足主場旗開得勝，熱烈氣氛感動球員。為英格蘭一箭定江山的美特（Beth Mead）形容氣氛熾烈得超乎想像。Twitter之上，有網民質問奧脫福可坐7.4萬人，為何有五千多名持票人「嘥咗張飛」未有入場。

英格蘭為本屆熱門，在「夢劇院」先下一城。（Getty Images）

不過，不少人聯想到近來曼聯賽事場面，跟今仗女足賽事截然不同。有球迷稱：

奧脫福嘅氣氛好過絕大部分曼聯賽事

近幾年奧脫福氣氛最正嘅主場賽事