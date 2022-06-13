英超｜馬古尼為挽救隊長之位面見坦赫格　曼聯多名外援有資歷競爭

英國《每日鏡報》報道，曼聯中堅哈利馬古尼將會跟新帥坦赫格面對面商討隊長之位的問題。馬古尼過去一季表現備受批評，有傳坦赫格想讓球員重新挑選隊長。



英媒稱馬古尼仍希望擔任曼聯隊長。（Getty Images）

球季完結後，馬古尼就到英格蘭代表隊出戰歐國聯，暫時還未跟曼聯新領隊坦赫格見面。《每日鏡報》稱，就新球季隊長之位的歸屬，馬古尼會跟坦赫格面對面商量。雖然曼聯在6月27日開操，但在6月有踢國際賽的國腳都會獲得延長假期，可以到7月才歸隊，相信馬古尼及坦赫格到7月才會見面。

之前有傳聞，坦赫格有意更換曼聯隊長，般奴費南迪斯、迪基亞、華拉尼、C朗拿度都是潛在人選；更有指坦赫格欲讓曼聯球員投票選隊長。

據報，馬古尼會跟坦赫格見面，商談隊長之位。（Getty Images）

不過，坦赫格從未公開批評馬古尼，還肯定他的表現。坦赫格早前在記者會上說：「我要再強調，下季將是完全不同的球季。我覺得他過去踢得很好，是個優秀的球員，贏得過很多成就，為曼聯貢獻良多，我很期待與他合作。」

馬古尼之前都有談過自己的表現，他說：「在這個球季，我的確踢了一些很差的表現，但如果我場場踢得差的話，就不會場場正選。故此，兩位領隊（蘇斯克查及蘭歷克）在每場比賽都安排我踢正選。我可以為球隊帶來建樹，但我明白自己是隊長，又花了球會很多錢買我回來，當球隊表現不順利、失很多波的時候，我自然會受到批評。」