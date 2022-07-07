英超｜英媒指曼聯軟化接受C朗今夏離隊　拜仁高層落閘澄清傳聞

C朗拿度連日請假，至今仍未現身曼聯訓練基地，會否歸隊成疑。縱然曼聯多次強調，希望留住這名葡萄牙球王，但來季的歐霸席位似乎不能滿足C朗，英媒指紅魔鬼方面的態度逐漸軟化。

拜仁慕尼黑盛傳是C朗拿度的下個目的地，但這支德甲班霸的名宿﹑現任行政總裁簡尼受訪時，排除了簽入C朗的可能性。



曼聯今周開操，C朗拿度至今仍然未現身卡靈頓，以處理個人及家庭事務為由請假，使再度離開曼聯的傳聞甚囂塵上，但曼聯方面的立場不變，希望這名葡萄牙球王留隊。

C朗連續兩日因家事缺操 曼聯也未知他何時歸隊

曼聯再三挽留，但勉強無幸福，《太陽報》透露曼聯高層的態度開始軟化，明白不能刻意留住C朗，倒不如和平分手，避免長時間的周旋。

曼聯新帥坦赫格曾經表示當然希望C朗留隊，但《太陽報》指他與高層們開會後，已準備C朗離隊，來季的計劃亦沒有這名老大哥。

曼聯失去C朗不是世界末日 陣痛過後及早重新出發是正途

曼聯來季沒有歐聯資格，或成C朗再度離隊的導火線。（資料圖片／Getty Images）

37歲的C朗拿度希望衝擊冠軍，而曼聯來季出戰歐霸，與他想像有落差，故萌生離隊的念頭。盛傳拜仁慕尼黑是潛在買家之一，拜仁雄霸德甲多年，在歐聯亦有一定競爭力，符合C朗的要求。

拜仁體育總監沙歷咸美錫（Hasan Salihamidžić）早前否認有意引入C朗，另一名宿﹑現任行政總裁簡尼（Oliver Kahn）接受德國傳媒《踢球者》訪問時，重申拜仁的立場：「我個人是十分崇拜C朗拿度，他是史上最偉大的球員之一，不過這宗交易與拜仁的理念不相符。」而德國《天空體育》透露，即使利雲度夫斯基離隊，也不會促成C朗加盟拜仁。

英媒披露曼聯1月曾考慮清走C朗 蘭歷克力爭鋒線換血遭拒絕

拜仁名宿﹑現任CEO簡尼強調引入C朗不符合球隊的理念。（資料圖片／Getty Images）

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