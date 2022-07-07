英超｜哈利馬古尼讚好C朗減薪報道辯稱按錯 無歐聯全隊減薪25%
撰文：何偉畧
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C朗拿度「扭計」要離隊，有報道指更衣室歡天喜地。「大佬」不在，眾將鬆一口氣。
現任隊長哈利馬古尼昨日被發現其社交媒體Instagram，對一則C朗不滿需要減薪的消息讚好。事後有報道指馬古尼已取消讚好，更稱純屬「like錯」。
去季載譽歸來，C朗在曼聯近乎一人撐起球隊，球隊成績不進反退。體育網站《sportbible》一則簡單帖文引述《曼徹斯特晚報》分析指，C朗近日要求離隊的原因之一，皆因要減人工。
報道指由於曼聯來季無緣歐聯，全隊球員要減薪25%，此舉令C朗不滿。他在上季周薪48萬鎊，來季便要減至36萬鎊。
人工「唔見一截」，大哥不高興，馬古尼卻讚好。英媒《BBC》報道，馬古尼對該則消息按「like」。負責該報道的記者Simon Stone指「不知道馬古尼是感到不開心，還是藉隊友只能得到36萬鎊而開玩笑」，而他引述消息指馬古尼及後已取消讚好，並解釋純屬「撳錯掣」。
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