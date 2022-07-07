轉會情報｜普巴即將重返意甲祖雲達斯　料本周末完成體測

法國中場保羅普巴即將以自由身加盟意甲球隊祖雲達斯。



該名29歲中場球員將在周末進行體測，完成後將公布轉會詳情。普巴在7月1日成為自由身球員，他在2016年以破世界紀錄轉會費8900萬英鎊，由祖雲達斯重返曼聯。

預計普巴將會在下周開始參與祖雲達斯季前操練，並在本周底隨隊赴美國參與季前熱身賽。祖雲達斯將在本月27日及30日先後與西甲勁旅巴塞隆拿及皇家馬德里進行友賽。

普巴在祖雲達斯的日子屢獲冠軍。（資料圖片／Getty Images）

祖雲達斯已連續兩季屈居第四名完成球季、今季落後冠軍AC米蘭16分。在此之前，這間都靈球會連續9季取得意甲冠軍，其2012-16年共4個球季，保巴亦參與其中。普巴出身曼聯青訓，在2012年以自由身由曼聯來投，為祖雲達斯上陣178次，攻入34球。