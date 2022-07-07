英超轉會｜史達寧「藍轉藍」好事近 勢成車路士易主後首簽
撰文：趙子晉
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史達寧由「藍月亮」變「藍戰士」又近一步！根據多間英國傳媒報道，史達寧與車路士已在個人條款上達成協議，即將由曼徹斯特轉往倫敦，加盟另一支英超勁旅。
車路士新老闆托德波利（Todd Boehly）入主後，轉會市場上甚為積極，史達寧（Raheem Sterling）正是他們的目標之一，更盛傳新班主「御駕親征」與曼城洽談轉會事宜。
班主親自上陣，車路士與史達寧愈走愈近，英國多間傳媒紛紛透露，「車仔」與史達寧已在合約上達成共識，只要兩軍在轉會費上「傾掂數」，史達寧便可轉投倫敦的藍軍，亦有望成為車路士易主後首名加盟的球員。
史達寧據悉已經與車路士主帥杜慈會面，這名英格蘭翼鋒了解杜慈的大計，更清楚加盟後的前途，故此決定轉會。車路士即將展開季前熱身，他們希望盡快完成史達寧的交易，帶同他一起前往美國之行。
根據英國《每日郵報》了解，史達寧的周薪高達31.5萬鎊，預料轉會費逾5000萬鎊。
27歲的史達寧，與曼城的合約至明年夏天屆滿，加上他希望在球隊中有更重要的位置，使他萌生離隊念頭。史達寧自2015年夏天加盟「藍月亮」，效力7季，各項賽事貢獻131球，並4度贏得英超錦標。
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