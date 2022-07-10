欖球亞錦賽｜港隊少打一人最後一刻挫韓國　新帥領軍驚險奪三連霸

在韓國仁川出戰亞洲欖球錦標賽的港隊，周六（9日）於決賽惡鬥東道主韓國，力爭衛冕，最終驚險封王。



今屆亞洲欖球錦標賽由香港、韓國及馬來西亞三支球隊角逐，今月4日，韓國先在首輪賽事以50：10擊敗馬來西亞，進入決賽，挑戰在2018及2019年都封王的香港。港隊今仗由新帥伊雲斯（Lewis Evans）首度領軍。

因疫情已沒有參加國際大賽多時的港隊，在周六的決賽開局並不順利，僅1分鐘，港隊希臣史密夫（Charles Higson-Smith）踢中對手頭部，遭罰紅牌離場，令香港大部份時間都少打一人，但港隊仍先後由首度上陣的接鋒曉士（Glyn Hughes）和勾球前鋒普斯（Alexander Post）先後建功，領先8：0。

港隊（紅衫）今仗大部份時間少打一人下，舉步維艱。（香港欖球總會提供）

即使其後翼鋒禾利（Matt Worley）被罰黃牌離場10分鐘，令港隊在這段時間要少戰兩人，幸仍守得主，禾利回歸後即成功達陣，加上曉士踢入附加罰球，半場領先至15：0。

換邊後韓國踢出主場氣勢，在10分鐘內追平比數，到最後20分鐘更憑一記罰球領先至18：15，陷劣勢的港隊仍然成功反擊，迪堤亞尼（Nathan DeThierry）接應隊友麥尼殊的踢傳成功達陣，又領先至20：18；但未幾又遭韓國兩次以罰球取分，落後20：21。

港隊贏得驚險。（香港欖球總會提供）

港隊作最後一擊時，韓國自己犯錯令港隊獲罰球機會，麥尼殊一射得手，助港隊以23：21險勝奪冠，亦是繼2018、2019兩屆後，連續三屆奪冠；同時成功晉級十五人欖球世界盃2023亞洲區外圍賽，將於本月23日對陣湯加，爭奪法國世界盃入場券。

港隊主帥伊雲斯賽後道，雖然因犯規而開局艱難，但賽果證明了球隊實力：「在一分鐘後便打少一人，卻仍在半場領先對手，這都証明了球員們的質素和他們的信念，下半場的表現也証明了我們在過去三年間所培養出來的心理韌性。球員們今場的表現真的非常出色。」