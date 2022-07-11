英超｜英媒爆C朗有離心或早有預謀　曼聯潛在新兵有望澳洲登場

C朗拿度繼續無影，要求離開曼聯的傳聞愈演愈烈。英國《太陽報》日前爆料，C朗「扭計」離隊前，原來他已穩袋一筆獎金。

另外，沒有C朗拿度，加上只得一名新兵，泰國的曼聯球迷或許有點失望，英媒指曼聯方面已準備驚喜，另一潛在新兵有望在澳洲登場。



曼聯新球季由亞洲之行開始，周二（12日）將與利物浦在曼谷上演熱身賽，雖然曼聯身處泰國，但傳媒的焦點依然落在缺陣的C朗拿度身上。

C朗拿度繼續請假缺席亞洲之行 曼聯一句說話再宣示主權

C朗的離隊傳聞在曼聯開操前已經傳出，至今依然無影，英國《太陽報》引述曼聯消息人士指，C朗要求離隊的時機剛剛好。

C朗與曼聯的合約，在今月進入第2年，《太陽報》透露C朗便可獲得一筆6位數的獎金，來自他的肖像權及上季入球等條款。先袋錢，再鬆人，或許不是巧合，《太陽報》消息人士指C朗似乎早有預謀離隊。

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先領獎金，再醞釀走人，整個計劃似乎天衣無縫。（Getty Images）

沒有C朗，生活如常，曼聯周六（9日）抵達泰國後，已經馬不停蹄操練，沒有浪費半點時間。英國《曼徹斯特晚報》透露，主帥坦赫格與團隊沒有受C朗一事影響，專心與麾下操練。

C朗無影，加上只得馬拉西亞一名新兵，泰國的「曼迷」難免有點失望。《曼晚》指紅魔鬼希望盡早完成基斯甸艾歷臣的交易，並在澳洲會合大隊，澳洲「曼迷」隨時有驚喜。

曼聯季前熱身賽：

7月12日：對利物浦

7月15日：對墨爾本勝利

7月19日：對水晶宮

7月23日：對阿士東維拉

7月30日：對馬德里體育會

7月31日：對華歷簡奴



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