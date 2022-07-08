英超｜曼聯新主場球衣重推經典衣領設計　C朗盛傳離隊仍有份宣傳

曼聯今日發布22/23球季的主場球衣，相關產品今日起在曼聯官方網上商店及adidas官網上架。曼聯將會在7月12日對利物浦的首場季前賽，穿上這件新球衣亮相。曼聯發布的波衫宣傳照中，包括盛傳離隊的C朗拿度。



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自從曼聯及adidas由2015年起合作以來，曼聯標誌性的衣領設計首次在主場球衣上出現。曼聯歷史上多款球衣都有採用衣領設計，當中一些被球迷視為經典。說起衣領，相信曼聯球迷一定記得「奧脫福大帝」簡東拿的招牌反領形象，這位曼聯名宿、著名7號球衣主人亦有拍攝今次新球衣的宣傳照。

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衣領用上單鈕扣設計，而在白色衣領上有漸變的紅色幾何圖形，構成象徵性的字母M 圖案。類似的設計曾在曼聯上季的第三球衣，以及1990-1992年間著名的「雪花」球衣中出現。

這款新球衣的面料中植入了纖細的直線條紋，並採用了鮮明的紅色，保持了多年來經典主場球衣的特徵，而且球衣肩部有adidas標誌性的三道線條設計。球會隊徽位於左胸，球衣中央印有心口贊助商Teamviewer的商標，而衣袖則印有DXC Technology的。

Adidas設計總監Inigo Turner說：「Polo衫領是曼聯的代名詞。無論是翻起還是折下，它都在球會的許多輝煌時刻中都佔有一席之地。曼聯有着如此豐富的歷史，我們希望向球會最為傳奇的一些球衣和球員致敬，同時將其精髓帶到當下，並以全新角度融入貫穿曼聯DNA的鮮明視覺標誌和圖案。」

多位曼聯球員都有拍宣傳照，例如哈利馬古尼、拉舒福特、查頓辛祖、般奴費南迪斯，而盛傳離隊並尚未歸隊的C朗也有份。