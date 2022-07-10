英超｜缺C朗曼聯照出發　抵泰展亞洲之行　坦赫格對麾下有讚無彈

C朗拿度因處理家庭事務請假，曼聯照常展開亞洲之行，周六（9日）抵達泰國曼谷，現場不少忠實球迷守候，場面熱鬧。

曼聯官方網站發布與坦赫格的首個訪問，這名新帥希望透過季前熱身賽，短時間內促進將帥之間的關係，並重申他主張的足球理念。



曼聯今夏重啟亞洲之行，泰國曼谷成為第一站，將在下周二（12日）與利物浦上演「雙紅會」，其後再前往澳洲，先後與墨爾本勝利﹑水晶宮及阿士東維拉拍跳。

曼聯周六拉隊抵達泰國，眾將穿上白色T恤及黑色西裝褸，簡單而醒目，在主帥坦赫格帶領下步出機場，當中包括新兵馬拉西亞﹑般奴費南迪斯及雲迪碧克等亦有現身。曼谷機場早已聚集曼聯球迷，更有「曼迷」穿上新一季的曼聯主場球衣，就算口罩亦難掩他們的興奮。

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亞洲之行開始前，曼聯在官方網站發布主帥坦赫格的首個訪問。曼聯開操兩星期左右，坦帥對球隊有讚無彈，「球員們做得好好，他們十分專注，亦為球隊注入不少動力，他們十分享受練習及踢足球的時光。」

曼聯抵達曼谷後，隨即展開操練。（Getty Images）

曼聯抵達曼谷後，馬不停蹄立即展開操練。除了備戰新球季，坦赫格在今次亞洲之行亦有另一目的，「開操兩星期，部分球員周一才歸隊，我與他們相處最多10日，短時間不能識悉隊中所有人，今次（亞洲之行）便可創造一個大好機會，正好讓球員及教練們互相認識」。

坦赫格從阿積士帶來副手雲達加格（Mitchell van der Gaag）及麥卡倫，3人合作無間，麥卡倫早已對紅魔鬼十分熟悉，相信在曼聯的工作能夠事半功倍。坦帥談及球隊風格時，強調不希望曼聯再踢得被動，「我主張主動的足球，不論進攻或防守，希望球員們不再害怕持球，防守上也要積極」。

曼聯季前熱身賽：

7月12日：對利物浦

7月15日：對墨爾本勝利

7月19日：對水晶宮

7月23日：對阿士東維拉

7月30日：對馬德里體育會

7月31日：對華歷簡奴



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