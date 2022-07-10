足球熱話｜曼聯成普巴黑歷史？獲祖記球迷迎接　一見曼迷即變臉

法國中場保羅普巴（Paul Progba）離開曼聯前與球會鬧得不甚愉快，他周六（9日）抵達意大利都靈準備回歸祖雲達斯時，獲大批球迷歡迎，當中卻也出現尷尬場面。



英國多間媒體報道，普巴到達祖雲達斯總部準備做體測、及落實轉會，外面有大批球迷前來迎接，乘坐白色吉普車到達的他，下車後主動走向球迷，親切地揮動雙手，似乎相當開心。

普巴亦十分親民地主動為球迷簽名，然而當中有球迷向他遞上一件曼聯球衣時，普巴即時向該球迷搖了搖手指，說了一句「No（不可以）」，似乎是不想再跟「紅魔鬼」拉上任何關係。

Pogba rifiuta di firmare la maglia dello UTD 🤭 pic.twitter.com/3hJkfZRdRa — Average Juventino Guy (@AJG_Official) July 9, 2022

祖雲達斯其後分享了保羅普巴在健身室內的照片，體測似乎順利，盛傳減薪五成回歸的普巴，相信不久便會獲正式公布，重新成為祖雲達斯球員。

普巴作為曼聯青訓產品，2011/12球季在英超出道後不久便轉投意甲的祖雲達斯，並在「斑馬軍團」成名，2016年在深受期待下，以當時破世界紀錄的約9000萬英鎊轉會費回歸曼聯。不過，他回到母會後，表現一直相當反覆，未能交出預期中的表現，曼聯在「後費格遜年代」也一直無法重回巔峰。

上季，普巴成為曼聯球迷眼中戰績低迷的「罪人」之一，他跟球會之間的關係最終急速惡化，雖然「紅魔鬼」想留下他，為他開出高薪合約，但普巴在其紀錄片《The Pogmentary》中透露，自己在摩連奴執教的年代情緒受困，又不滿曼聯雖想挽留他卻太遲開出合約，要證明這是個錯誤。