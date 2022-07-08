英超｜般奴費南迪斯如願改穿8號波衫 細數歷任曼聯8號球衣主人
撰文：顏銘輝
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曼聯球星般奴費南迪斯在新球季將會改穿8號球衣，成為第6位曼聯8號球衣的主人。
曼聯透過官網宣布這個消息，由季前賽起，27歲的般奴將接替今夏離隊的桑馬達，成為曼聯的新「8號仔」。由於桑馬達之前身穿8號球衣，所以當般奴加盟曼聯後，只好選擇18號球衣。般奴從來沒有掩飾過渴望轉穿8號之心，當去年桑馬達與曼聯續約多一年後，他說笑表示又要遲點才能獲得8號球衣。如今桑馬達約滿離隊，般奴終於如願。
般奴對8號球衣情有獨鍾，他之前效力烏甸尼斯、士砵亭以及在葡萄牙國家隊，也是穿8號的。他的手臂上也有一個8號的紋身，而他就在1994年9月8日出世。般奴在4月時與曼聯續約。
【歷任曼聯8號球衣主人】
自從英超在93/94球季引入球衣號碼制度後，般奴是第6位曼聯8號球衣主人。恩斯是第一位，接着到畢特，跟住到朗尼，後來朗尼轉穿10號，輪到巴西中場路爾斯安達臣獲8號球衣。桑馬達在2015年加盟後，就一直穿8號直至他今年離開。
此外，曼聯新兵左閘杜維爾馬拉西亞將會穿上12號球衣。
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