英超季前賽｜曼聯球員評分：辛祖費特閃耀上半場　後防冷板兵搶鏡

曼聯在季前熱身賽大勝利物浦4：0，由於這場是曼聯領隊坦赫格領軍的首場比賽，多間英國傳媒賽後都逐一點評曼聯球員在新帥治下的表現。在上半場的主力隊伍當中，入球功臣查頓辛祖、費特及安東尼馬迪爾皆獲好評，在英國《曼徹斯特晚報》及《每日郵報》的評分中，他們都獲7分或以上。至於在下半場的副選隊中，最高分的並非入球的法真度柏利斯迪，而是中堅艾歷拜利。



費特射入精彩的笠射，大獲好評。（Getty Images）

就上半場的曼聯球員表現，《每日郵報》認為巴西中場費特表現最佳，給他全場最高的9分，大讚他的笠射令利物浦門將艾利臣罕見地「投降」。先開紀錄的查頓辛祖就獲得8分，《每日郵報》除了讚他入波，還送出了一記教達洛治走位的傳球，後者入到禁區抽射中柱。

查頓辛祖表現活躍。（Getty Images）

馬迪爾、般奴費南迪斯及達洛治都有7分，《每日郵報》並提到如果馬迪爾保持到今場的水準，在曼聯會有大好前途。至於上半場最低分的曼聯球員是拉舒福特，他得5分，《每日郵報》認為他有次機會本應射入或者傳給辛祖，但他兩者都沒有做到，報道還指他很努力，但在關鍵位置缺乏表現。

拉舒福特的表現較為失色。（Getty Images）

《曼徹斯特晚報》的評分略有不同，認為表現最佳的是辛祖，給他9分，讚他入球以外的無球跑動意識好，並與達洛治在右路頻頻製造到機會。馬迪爾、費特、域陀連迪路夫及迪基亞就有8分。不約而同地，《曼徹斯特晚報》也認為拉舒福特是上半場踢得最差的曼聯球員，只得6分。

換邊後，曼聯調入大批副選及小將，最後由迪亞路查奧爾（Amad Diallo）助攻法真度柏利斯迪（Facundo Pellistri）建功，鎖定勝局贏到4：0。不過，《曼徹斯特晚報》及《每日郵報》同樣認為，表現最好的並非入球功臣柏利斯迪，而是在後防一夫當關的拜利。

拜利在下半場的表現獲得好評。（Getty Images）

拜利是下半場唯一一位正牌中堅，他的中堅拍檔是客串的左閘阿歷士迪尼斯。拜利今場踢得非常好，作出多次關鍵的攔截，時機掌握一流。再者，柏利斯迪的入球是來自拜利後場的推進突破。《曼徹斯特晚報》及《每日郵報》同給他下半場最高的8分。

【拜利後場推進，造就柏利斯迪的入球】

ERIC BAILLY SENDS THIAGO TO THE SHOPS AND AMAD GETS HIS ASSIST AS PELLISTRI SLOTS IT IN THE BOTTOM CORNER! 4-0! pic.twitter.com/AGQ3bkTNUL — 𝗧𝗲𝗻 𝗛𝗮𝗴’𝘀 𝗥𝗲𝗱𝘀 ✍🏼🇳🇱 (@TenHagBalI) July 12, 2022

盛傳曼聯今夏欲賣走拜利，但他希望留隊證明自己。雖然拜利今場踢得非常好，但相信曼聯球迷都知道，拜利這位球員水準起伏大，有時表現非常好，有時就非常差，更多的時候是不知怎樣就受傷缺陣幾個月。

曼聯新左閘馬拉西亞首次披甲，表現平平。（Getty Images）

曼聯新兵左閘杜維爾馬拉西亞在下半場登場，表現不過不失，兩間英媒都給他6分。《曼徹斯特晚報》給予中場小將伊巴爾（Zidane Iqbal）7分，讚這位伊拉克國腳表現很有自信，而他的防中拍檔查理沙維治就獲得6分。另外，《每日郵報》還提供領隊評分，坦赫格獲得8分，認為這是一個好開始。