轉會情報｜車路士有望一周三簽　傳為31歲高列巴尼送上5年長約

車路士有望本周內完成3筆交易！英國《BBC》透露，史達寧正飛往美國洛杉磯與車路士大軍會合，相信他的轉會將在48小時內落實。車路士亦接近簽入另一名曼城球員尼敦阿基，目標本周內談妥，而且他們亦向拿玻里中堅高列巴尼埋手，據報他已經同意車路士開出的個人條款。



車路士今夏有魯迪格及安達斯基斯坦臣兩名中堅以自由身離隊，急需補充後防人手。《BBC》報道，車路士正分別與曼城及拿玻里談判尼敦阿基及高列巴尼的轉會，其中前者的進展比後者快。

上季效力車路士的魯迪格，以自由身轉投皇家馬德里。（Getty Images）

丹麥中堅安達斯基斯坦臣以自由身離開車路士，加盟巴塞隆拿。（Getty Images）

有其他英媒消息指，車路士希望本周內簽入尼敦阿基，轉會費或高達4500萬鎊，因為曼城希望收回兩年前以4100萬鎊購購入他的成本。27歲的尼敦阿基其實是車路士的青訓產品，出道時多次被外借，苦無上位機會，至2017年轉投般尼茅夫，3年後再跳槽到曼城。

尼敦阿基勢以超過4000萬鎊的身價，從曼城轉投車路士。（Getty Images）

足球記者羅曼奴透露，高列巴尼的經理人已跟車路士達成協議，年薪1000萬歐元，有待拿玻里與車路士商討轉會費，而車路士的消息指這宗交易落實只是時間的問題。另一位記者迪馬斯奧則爆料，車路士會向這名31歲塞內加爾國腳開出5年長約，轉會費總值4000萬歐元。另有報道更多細節指，車路士會分兩期支付3800萬歐元基本轉會費，附加200萬歐元浮動條款。

高列巴尼與拿玻里尚餘一年約滿，他希望尋求新挑戰。（Getty Images）

拿玻里教練史巴列堤被問到高列巴尼的轉會時說：「我希望他可以留隊，因為他是頂級的球員，他今季會是我們的隊長。不過，若果他選擇加盟其他球會，我都會感謝他的貢獻。」

史達寧即將加盟車路士。（Getty Images）

至於27歲的曼城前鋒史達寧，勢成車路士今夏首簽，《BBC》指交易將在48小時內落實，轉會費約5000萬鎊。史達寧同意簽下5年合約，他已經啟程飛往美國洛杉磯，與在當地集訓的車路士大軍會合，一切順利的話，他最快可以在周末對CF阿美利加的友賽上陣。