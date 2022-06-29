法甲｜PSG重建願意貼錢踢走尼馬 堤亞高施華趁機勸佢加盟車路士
撰文：顏銘輝
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法國傳媒《RMC Sport》及西班牙《國家報》披露，巴黎聖日耳門已經通知尼馬，叫他離隊，新球季的重建計劃沒有他。報道指，PSG主席艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）想建立一支有紀律的球隊，並以基利安麥巴比為核心。
《RMC Sport》報道，PSG已告知尼馬，這名30歲巴西球星不在下季的重建計劃當中。在體育總監甘波斯上任後，艾卡利法認為PSG需要改革成一支有紀律的球隊，由麥巴比作為領軍人物。《國家報》報道表示，麥巴比指出尼馬在訓練及賽後恢復中欠缺紀律。
尼馬身價及人工高，目前很難有球會承擔得起「接貨」，所以《國家報》表示更現實的做法是外借。為了送走尼馬，PSG不介意使錢，願意承擔尼馬在外借期間的部分人工；PSG會透過尼馬在巴西基金會出糧。
同時間，尼馬覺得自己被艾卡利法針對，他告訴身邊的人感到受辱，意興闌珊，有意離隊，去到另一間大球會證明自己，目標爭取金球獎。《國家報》的消息指，尼馬的確不喜歡訓練，但每場比賽都十分投入，跑動最多去進攻及防守。
艾卡利法早前在訪問中被問到尼馬去留時回答：「今夏尼馬離隊的可能性？我可以答你的是，所有球員都要比上季付出更多，是多更多！他們要百分百投入。明顯地，我們以前不夠好。下季的目標明確，每日都要付出百分之二百。為這件球衣付出所有，之後我們再看看結果。」
尼馬離隊的傳聞滿天飛，他的巴西國家隊隊友、效力車路士的堤亞高施華就邀請他過檔。37歲的施華說：「他應該來車路士。如果他要轉會，這是最好的選擇。他不需要意見……到目前為止，我不清楚任何事，但我希望這個願望可以實現。」車路士最近積極尋找翼鋒，若果尼馬流入轉會市場，說不定他們有興趣。
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