英超轉會︱車路士爆冷搶贏拉芬夏　老闆出馬史達寧快將到手

獲手多家球會青睞的列斯聯翼鋒拉芬夏（Raphinha），下一站爆出冷門。他的首選巴塞隆拿付不出轉會費，阿仙奴屢次出價均「不到價」被拒，由新老闆托德波利（Todd Boehly）親自領軍的車路士，一出手便跟列斯聯達成轉會費協議。

目前只待拉芬夏與藍軍傾妥個人條款，便可力壓巴塞和阿仙奴後發先至搶人成功，車仔亦全力繼續與曼城斟介史達寧。兩個翼鋒之後，他們將目標放在中堅位置。



拉芬夏很大機會加盟車路士。（Getty Images）

「轉會達人」、意大利記者羅曼奴（Fabrizio Romano）披露，車路士與列斯聯已就拉芬夏的轉會達成協議，「連同附帶獎金條款，約6000萬至6500萬英鎊的出價已獲接受，主要部分的金額會立即支付。球會之間的工作已經完結。」他表示，新老闆托德波利親自上陣，目前只待車路士與拉芬夏商談個人條款，便可望成事。

體育網媒The Athletic則報道，「車路士相信已接近與列斯聯傾妥拉芬夏的轉會費，但工作尚未正式完結。」報道指出，車路士口頭上已表明願意付出5500萬英鎊轉會費，並相信列斯聯會接受。一切尚待拉芬夏本人的意願，惟車路士正處於領先位置。

史達寧或成為車路士新一員。（Getty Images）

阿仙奴出手快都無用

外界一直預期拉芬夏今夏會加盟巴塞隆拿，然而由於這支西甲班霸陷入財困，並且要預留僅有資金收購拜仁前鋒羅拔利雲度夫斯基，根本騰不出額外金錢收購拉芬夏。另一支希望得到這位巴西翼鋒的球會是阿仙奴，槍手已數度出價，直到周二傳出車路士與列斯聯傾妥轉會費時，阿仙奴仍在嘗試，並又一次因為價錢未達標價遭拒絕。他們早前以4500萬英鎊成功收購曼城前鋒加比爾捷西斯。

有趣的是，巴塞擺明沒有錢，卻不願放棄，羅曼奴指，巴塞直到周二仍努力跟列斯聯接洽。拉芬夏加盟列斯聯後，兩個球季均踢出好表現，他在65場英超攻入17球，與球會的合約2024年屆滿。

加盟曼城後不獲重用的尼敦阿基，盛傳即將重返史丹福橋。（Getty Images）

車路士下一個目標：中堅

車路士除了全力收購拉芬夏外，亦正在洽購史達寧，領隊杜慈希望陣中一次過增添兩名翼鋒。這位曼城翼鋒據報已經跟車路士傾妥合約，只待兩間球會持續就轉會費商議。由於史達寧跟曼城只剩下一年合約，車路士早前出價3500萬英鎊求購，可是曼城無意平價放走這位27歲英格蘭國腳，標價企硬5000萬英鎊。

車路士將加碼再出手，兩大翼鋒斟介已達尾聲，他們將注意力轉往中堅方面。羅曼奴消息指，車路士再次為迪歷特（Matthijs de Ligt）接觸祖雲達斯，惟轉會費仍然高企。一直在杜慈收購名單中的，還有曼城中堅尼敦阿基（Nathan Aké）。

托德波利承諾開出2億英鎊讓車路士增兵，包括兩名翼鋒和兩名中堅。暫時名單中最想得到的是迪歷特和尼敦阿基，此外還有國際米蘭的史堅拿。早前想買入的西維爾中堅祖利斯古迪（Jules Koundé），被球會定價6500萬歐元（約5610萬英鎊），可是車路士的興趣似乎淡卻下來。