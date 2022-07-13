東亞錦標賽｜港隊周末出征鬥中日韓　楊潤雄探班鼓勵遇強愈強

香港隊即將出發到日本出戰東亞足球錦標賽，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（13日）到訪足總訓練中心，為教練及球員打氣，祝願港隊取得好成績，遇強愈強，展現堅毅及鬥志。



港隊本周末將出發前往日本，第4次參加東亞錦標賽決賽周，到7月下旬分別鬥日本、韓國及中國隊。楊潤雄到訪賽馬會足總足球訓練中心，在體育專員楊德強陪同下，了解香港足球代表隊為即將到日本參加東亞足球錦標賽進行訓練的情況，並為教練和球員打氣。

楊潤雄表示：「港隊的成績不斷進步，上月港隊更在50多年來首次晉級亞洲盃決賽周，令人鼓舞。文化體育及旅遊局將一如以往，繼續支持香港足球代表隊，祝願代表隊在比賽中有好成績，並遇強越強，展現香港運動員的堅毅和鬥志。」

楊潤雄亦在訓練中心聽取足總主席貝鈞奇和副主席霍啟山匯報足總推動足球發展的工作。

政府每年撥款共6800萬元推動足球發展，包括資助足總成立香港超級青年聯賽、協助球會設立青訓學院，以及資助香港足球代表隊的訓練和比賽。因應足球產業的發展，今年初更向足總撥款超過700萬元引入視像助理裁判系統（VAR），有望在22/23年球季試用。