東亞錦標賽｜內媒為國足訂目標：小負日韓 「擊敗港隊也非易事」
撰文：顏銘輝
出版：更新：
國足早前公布出戰東亞錦標賽的24人大軍名單，以U23球員為骨幹，僅4名球員有國際A級賽經驗，包括在香港出世的中場戴偉浚。內地傳媒《澎湃新聞》撰文指，國足的形勢不樂觀，陣容單薄，避免被日本及韓國大炒出「慘案」是較現實的目標，並爭取擊敗香港。
國足本身計劃今次以5名較資深的國腳，加上U23班底出戰月底在日本舉行的東亞錦標賽。不過，張玉寧、吳曦及張琳芃在最近聯賽受傷避戰，令人選只餘前鋒譚龍及入籍兵中堅蔣光太。在這次國足24人大軍當中，除譚龍及蔣光太，只有朱辰杰及戴偉浚擁有國際A級賽事的上陣經驗。
內地《北京青年報》透露，這支以U23為骨幹的國足，將於明日（13日）於青島開始集訓，到7月17日搭飛機往日本備戰；由集結到出征，只有約3次集合訓練機會。
另一內地傳媒《澎湃新聞》分析，韓國今次強陣出擊，非常重視東亞錦標賽，召集了一班在本地及中、日落班的國腳，包括趙賢佑、金英權、金珍洙及黃仁範。在東亞錦標賽的韓國26人大軍中，有16人都有參加上月的國際賽，換言之逾半數成員都可能入選世界盃大軍。
《澎湃新聞》指，從實力看，「原本比起日韓就有些先天不足的國足，就更加顯得單薄」。報道認為，國足前景非常不樂觀，首兩仗對韓國及日本很大機會落敗，更指出「不被日韓兩隊『打花』或許會成為比較現實的目標」。
報道認為，國足要爭取在最後一場擊敗香港，但亦有難度，「以球隊的平均年齡和實力，想要擊敗中國香港隊恐怕也不是輕易的事」。《澎湃新聞》指，國足的目標該是對日韓避免大敗，再贏香港。有內地網民在《新浪網》的相關文章下留言：「香港也是這麼想的！」
另外，國足中場戴偉浚透過微博表示：「中超第一階段告一段落，好好調整、好好總結，爭取下階段取得更好的成績！步履不停，東亞盃（東亞錦標賽）繼續戰鬥！」
東亞錦標賽︱港足補選中超球員 安達臣笑談國足戰勝香港硬指標港超聯｜黃威轉投理文讚有規劃 領港足出線亞洲盃後人氣急升港足︱傑志陳晉一獲邀到西班牙試腳 潛在新東家跟艾馬利有關安永佳出騷不忘宣傳港足 承諾將足球放首位 黃威有意做模特兒本地足球｜港足後衛唐建文結束21年生涯：要承認不再屬於草地東亞錦標賽︱港足初選名單出爐 葉鴻輝黃洋未獲召 安永佳續入圍亞洲盃｜港足明年參賽 韓國宣布申辦 將面臨日本等多國競爭亞洲盃︱港足凱旋揭印度環境惡劣 酒店無王管 球員踢半場肚屙