羽毛球｜奧運金牌陳雨菲坦承身體疲勞　世界排名再跌放眼世錦賽

東京奧運羽毛球女單金牌、中國一姐陳雨菲自5月展開國際賽後，今年已打了46場賽事，上周完成馬來西亞大師賽後，她決定放棄今周的新加坡公開賽，瞄準8月於日本展開的世界錦標賽。



陳雨菲在上周大馬大師賽決賽不敵安洗瑩屈居亞軍，她在賽後於社交平台寫道：「沒有所謂的發揮失常，在目前身體狀況下我調動了所有，只是身體的疲勞不足以支撐更多一場。」

陳雨菲在3月展開本季國際賽，已參加了多達46場比寶。（Getty Images）

陳雨菲今季征戰多達46場，迄今僅在超級500系列印尼大師賽封后，另外5次打入決賽都失冠。她在昨日（12日）於Instagram上載了放假休息去騎馬放鬆的照片，寫下：「休整兩天，後天再努力。」原本為2號種子的她，也退出了新加坡公開賽，瞄準8月於日本展開的世錦賽。

陳雨菲在限時動態放上放假休息的照片。（截圖）

陳雨菲在3月展開今季國際賽，先是參加德國公開賽、全英公開賽，在4月又飛回亞洲參加韓國公開賽、韓國大師賽、亞洲錦標賽；5月再連戰優霸盃、印尼大師賽、印尼公開賽、馬來西亞公開賽、馬來西亞大師賽。

她在日前大馬大師賽失冠後，在社交平台表示「這場輸贏沒有太多參考價值」，季初一度遇上樽頸的她坦言自己正走在正確的路上，「雖然没有完全走出黑暗，但已很接近了，我要拿回的冠軍也並不只今天這一個。」

陳雨菲放眼8月的世錦賽，盼在奧運後再登世界之巔。（Getty Images）

她也說明了放棄新加坡公開賽的原因，「去年年底受傷後我缺席了一些比賽，導致今年需要全勤追趕，現在我已打滿了十站，之後會根據情況選擇性參賽，感謝教練支持我的決定， 一個月後待我滿血歸来。」

本周最新世界排名，日本的山口茜續居世界第一。（Getty Images）

世界羽聯（BWF）昨日公布今周最新世界排名，中華台北一姐戴資穎總積分落後「球后」山口茜218分，排名保持第2；而上周跌至世界第4的韓國好手安洗瑩，藉在大馬大師賽封后添800分，再次超越陳雨菲，重返世界第3。