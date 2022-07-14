羽毛球．新加坡賽｜戴資穎左腿微傷退賽 IG表心聲：真的很累人
撰文：楊宇翹
出版：更新：
羽毛球公開賽近月來連環作戰，中華台北戴資穎昨日宣布左腿腿後肌拉傷，退出新加坡公開賽，全力為台北公開賽做準備。
經過幾個星期的征戰，戴資穎在新加坡公開賽首輪以21：17、21：16擊敗隊友白馭珀後，原本今日再對上世界排名38的日本選手川上紗惠奈。惟5月起各大羽毛球手連續出擊泰國、印尼、馬來西亞共4站賽事，身體疲態浮現。
戴資穎亦因而左腿腿後肌，輕微拉傷且擔心繼續惡化，所以決定退出新加坡公開賽，專心備戰下周主場舉行的台北公開賽。
戴資穎其後在Instagram表示，連番作賽感到倦意：「謝謝大家這幾個星期的支持❤️連續幾週的比賽，真的很累人。希望可以趕快復原，回到場上盡情的奔跑:) 我們下次見💪🏻。」
台北公開賽7月19日開打，身為女單第一種子的戴資穎，首輪將對上美國選手Disha Gupta。
羽毛球．新加坡賽｜大馬球手變港隊剋星 李卓耀力戰兩局次圈止步羽毛球．新加坡賽｜鄧謝配輕取印尼組合 極速解決對手躋8強羽毛球・新加坡賽｜上站亞軍伍家朗「一輪遊」 李卓耀輕鬆闖次圈羽毛球｜奧運金牌陳雨菲坦承身體疲勞 世界排名再跌放眼世錦賽羽毛球．新加坡賽｜李晉熙/吳芷柔反勝中國 偕鄧俊文/謝影雪晉級羽毛球｜伍家朗感嘆奧運至今曾心灰意冷 奪亞證「我仲係可以嘅」羽毛球．大馬大師賽｜戴資穎連續兩周無緣決賽 賽後自揭勝負分野