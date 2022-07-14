羽毛球．新加坡賽｜戴資穎左腿微傷退賽　IG表心聲：真的很累人

羽毛球公開賽近月來連環作戰，中華台北戴資穎昨日宣布左腿腿後肌拉傷，退出新加坡公開賽，全力為台北公開賽做準備。



經過幾個星期的征戰，戴資穎在新加坡公開賽首輪以21：17、21：16擊敗隊友白馭珀後，原本今日再對上世界排名38的日本選手川上紗惠奈。惟5月起各大羽毛球手連續出擊泰國、印尼、馬來西亞共4站賽事，身體疲態浮現。

戴資穎在新加坡公開賽首輪以21：17、21：16擊敗隊友白馭珀。（美聯社）

戴資穎亦因而左腿腿後肌，輕微拉傷且擔心繼續惡化，所以決定退出新加坡公開賽，專心備戰下周主場舉行的台北公開賽。

戴資穎左腿腿後肌微微拉傷，擔心傷勢繼續惡化，決定退出新加坡公開賽。（美聯社）

戴資穎其後在Instagram表示，連番作賽感到倦意：「謝謝大家這幾個星期的支持❤️連續幾週的比賽，真的很累人。希望可以趕快復原，回到場上盡情的奔跑:) 我們下次見💪🏻。」

台北公開賽7月19日開打，身為女單第一種子的戴資穎，首輪將對上美國選手Disha Gupta。