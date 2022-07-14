羽毛球．新加坡賽｜鄧謝配輕取印尼組合 極速解決對手躋8強
撰文：趙子晉
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香港羽毛球隊戰畢印尼及馬來西亞兩站後，轉往獅城出戰新加坡公開賽。港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪次圈鬥印尼組合，結果直落兩局輕取對手晉級8強。
港隊兩對混雙組合在新加坡公開賽攜手晉級，鄧俊文／謝影雪次圈率先登場，與印尼組合費沙哈飛（Hafiz Faizal）／卡尼（Serena Kani）交手。
雙方在首局初段互換領先，「鄧謝」中段開始拉開差距，其後一直保持優勢，以21：16先下一城。這對港隊組合換邊後保持氣勢，開局連取10分，以11：3進入技術暫停。「鄧謝」拉開差距，打得更加輕鬆，結果以21：10再取一局，不消半小時解決對手晉級，將與馬來西亞及印尼組合的勝方，爭入4強。
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