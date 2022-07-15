田徑｜東京相隔34年再辦世錦賽　日本成亞洲唯一國家三度舉辦

田徑世錦賽周五（15日）在奧勒岡展開，世界田聯同日宣布日本東京奪得2025世錦賽的主辦權。這是日本第三度舉辦該項賽事，而東京則是相隔34年再主辦田徑世錦賽。



東京奧運去年排除萬難下圓滿落幕後，日本即馬不停蹄再為國際賽做準備。據《共同社》報道，為了「助力」申辦田徑世錦賽，日本政府一度打算在奧運後拆除主場館新國立競技場的跑道，使其發展成更完善的足球和欖球場，最終亦因申辦而保留。

世界田聯宣布日本東京奪得2025世錦賽的主辦權。（World Athletics）

2025年田徑世錦賽的申辦國還有肯亞、新加坡以及波蘭，最終由日本東京奪得主辦權，亞洲地區除了日本於1991年及2007年分別在東京和大阪兩度舉辦世錦賽外，韓國與中國亦分別於2011年及2015年舉辦，日本是首個亞洲國家三度主辦這項田徑殿堂級賽事。

日本政府為了申辦世錦賽而保留了東京奧運田徑比賽跑道。（Getty Images）

去年東京奧運，世界田聯主席高爾（Sebastian Coe）已對新國立競技場讚不絕口，曾指想讓更多人看到這座場館，更對誕生了3個世界紀錄的田徑場環境有着很高評價。

蘇炳添明100米初賽登場

此外，今屆田徑世錦賽焦點之一亞洲選手、中國百米飛人蘇炳添將在香港時間16日上午9點50分的男子100米初賽亮相，這也將是他今季的首場比賽。2015年，他正是在這裏舉行的鑽石聯賽跑出9.99秒，個人生涯中首次突破10秒。