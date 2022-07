田徑｜陳銘泰苦練5年再突破8米　月中完成比賽料回港備戰新季

「Finally.」

這個「Finally」(終於),一等便是5年。

香港男子跳遠紀錄保持者陳銘泰周日(3日)在瑞士出戰國際賽,跳出8米正,並以1厘米之差力壓德國選手摘冠,是他自2017年後首再跳入8米大關。



年初到法國隨新教練訓練的陳銘泰漸入佳境,上月中在法蘭西島大區賽跳出7.69米封王,成績比5月另一法國賽造出的7.27米更佳,周日他轉戰瑞士舉行的「Résisprint International」賽事,於跳遠決賽首5跳最佳成績為7.77米,終在最後一跳一躍至8米正,奪冠而回。

「是難以置信的,回頭看塊板以為7米99,直到裁判用法文宣布8米正,我嗌了出來,但都不是很相信,最後一名對手完成前,我在場內仍不是很相信。」他說。

克服難關堅持5年後首跳入8米大關,陳銘泰興奮不已。(Instagram)

「跳到8米」是陳銘泰近年常掛在嘴邊的目標,這是他自2017年7月在亞洲田徑錦標賽跳出8.03米後,再次達到8米大關;而他的香港紀錄,則是在2016年5月寫下的8.12米。創下香港紀錄那年,他獲得外卡出戰里約奧運,惟在奧運後因傷患和調整技術,一直未能重拾佳態。

因成績沉寂、在港糾結了好幾年的阿泰,年初遠赴法國訓練,他直言跑動及起跳沒有特別改變,反而是心理上更加放膽運用自己的力量及速度。

當中的得着與重獲的信心,是今天「8米」對他的意義。

在歐洲參加多場賽事後,陳銘泰漸入佳境。(資料圖片)

「完全沒有想過會發生,5年之後終於跳得返8米,真的好激動,好開心。最開心是終於有一個好消息,打畀最支持我的人,親口同佢哋講多謝,這個機會真的好難得。」他感觸的說。

賽後阿泰在社交平台上載照片慶祝,以手勢圈起「8」字,寫上「Finally 8 F**king Meters.」(終於跳到8米)。陳銘泰在比賽後立即致電女友、家人及已移英的前教練陳慧賢(Animo)報喜,「他們由頭到尾都支持我,在我低潮時都在我身邊。我也打給高澔塱、馬嘉豪及俞雅欣幾位跳遠隊友,親口告訴大家喜訊。自己不是經常有好消息,這是5年來最值得高興的第一次。」

陳銘泰與跳遠隊隊友高澔塱、俞雅恩、馬嘉豪,前教練與女友分享喜悅。(截圖)

田徑隊跳遠港將高澔塱、俞雅恩等也興奮貼相在Instagram限時動態祝賀,又與阿泰以及陳慧賢視像通話,一起分享阿泰突破的喜悅。Animo亦在阿泰的貼文下留言:「Finally! Finally!! Finally!!! How long we have been waiting!!! So happy to hear the big news of today(終於!終於!終於!我們可是等了很久!很開心收到這則好消息)」,陳銘泰的耐性和堅持終得到回報。

跳入8米大關後,他坦言要穩定地比賽才知道進度,他將在7月中再參加比賽,完成後預計會回港稍作休息,9月再準備新賽季。「下年有亞洲室內錦標賽、亞洲田徑錦標賽、亞運、世界田徑錦標賽,仍有很多賽事等住我。」