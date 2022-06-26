田徑｜韋氏姊妹下月戰三鐵亞青賽　冀助香港破日本壟斷

香港田徑錦標賽女子5000米賽事競爭激烈，除了香港三鐵代表「韋氏姊妹」韋祺及韋禔重返本地賽，亦有長跑好手屈旨盈參戰，最終由三鐵港將Charlotte Hall以18分46.87秒率先衝線。



香港三鐵隊成員Charlotte Hall（左一）與韋祺（左二）分列冠亞軍，長跑好手屈旨盈（右）得第三名。（葉詩敏攝）

香港三鐵隊月前先後到菲律賓、韓國及泰國寓賽於操，直到今月初才返港，三名女將韋祺（Cade）、韋禔（Lula）及Charlotte Hall周日（26日）出戰香港錦標賽女子5000米賽事。

今日下午天氣既濕又熱，不利長跑選手發揮。5000米香港青年紀錄保持者韋祺，與隊友Charlotte Hall及屈旨盈大部分時間在領先集團，Charlotte Hall在最後5圈超越韋祺進佔第一名，最終以18分46.87秒取得冠軍，韋祺以約4秒之差第2名衝線，屈旨盈則取得第3名，韋禔名列第4。

屈旨盈連續3日出戰香港錦標賽中長跑賽事。（葉詩敏攝）

Charlotte Hall在今場跑出比賽最佳個人時間，身旁的「韋氏姊妹」即笑指她平日更快，3名三鐵女將坦言滿意表現，異口同聲表示「天氣太熱」，韋祺說：「如果是以這樣的天氣來說，時間已不錯。」出外集訓後回港不久的三人僅以比賽調整狀態，Charlotte坦言享受再與本地好手一起比賽，而19歲的她們將在7月出戰個人最後一屆的三鐵亞青賽。

該賽事將於7月23日在哈薩克展開，Charlotte說：「這對我們很重要，因為這是我們最後一屆（青年組）了，也是這年最大的賽事，我們也會積極為比賽準備。」

三名三鐵女將韋祺、Charlotte Hall與韋禔將戰個人最後一屆亞青賽。（葉詩敏攝）

自疫情爆發後未能如常訓練和出國比賽，她們指難以評估對手實力，惟談到亞青賽開始情緒高漲起來，你一言我一語，韋禔笑言想有港將站上頒獎台，「上屆已是2019年，港隊女將都能躋身前15，我們今次應有更多女將出賽，真的很想我們有人可以踏上頒獎台。」

韋祺雖未能再刷新青年紀錄，表示滿意今場時間。（葉詩敏攝）

Charlotte聞言也興奮起來，「令香港更強，可能讓更多人害怕香港隊。」韋禔續笑說：「不再是日本壟斷，香港也能制霸，是我們的Team Goal（團隊目標）。」

過去三鐵亞青賽，東京奧運香港代表Oscar Coggins曾在參賽4屆中，於2017及2018年兩度封王。上屆在韓國慶州，男女子組由兩名日本選手包辦冠亞，港隊女將Bailee Brown名列第4，韋祺及韋禔分列第8和第10名。