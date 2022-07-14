轉會情報︱C朗要求離開曼聯真正原因　沙特球會出3億歐元求購

葡萄牙球星C朗拿度一心求去，遲遲未返曼聯報到，他的經理人文迪斯四出兜售無果，連富甲一方的巴黎聖日耳門也拒絕收購，以為一切塵埃落定，卻出現意想不到的新變化。

葡萄牙消息指，一間沙特阿拉伯球會一擲3億歐元希望收購C朗。



C朗拿度至今未返曼聯報到。（Getty Images）

自從C朗拿度希望離開曼聯消息傳出，他陸續跟歐洲各大球會扯上關係：車路士、拜仁慕尼黑、拿玻里、羅馬、巴塞隆拿、巴黎聖日耳門，傳聞天天新款。可是沒有一間上述球會正式出價，唯一真正出手的球會來自沙特阿拉伯。

葡萄牙電視台TVI及葡萄牙CNN報道，一沙特球會出價3億歐元，要求C朗到當地效力兩季。3億歐元分作三部分，給曼聯的轉會費為3000萬歐元，C朗的兩季人工合共2.5億歐元，餘下2000萬歐元名經理人中介費用。報道沒有公開是哪一間球會。

曼聯泰國之旅圖輯：

+ 12

C朗要求離隊真正原因？

報道同時指出，C朗仍希望在歐洲頂級球會至少多踢一季，或許意味C朗未必會考慮接受有關建議。2022世界盃年底上演，他有信心其中一間豪門球會願意向他招手。

C朗拿度去年重返曼聯並簽約兩年，歸隊首季38次上陣攻入24球，當中英超聯賽30場入18球，為隊中首席射手。可是紅魔鬼在英超僅排第六，失去歐聯資格。有指C朗對踢歐霸感不滿，因為他不止要降格踢歐霸，同時要大減25%人工。

C朗在曼聯周薪原為38.5萬英鎊，轉踢歐霸令他獎金大減，周薪降至28.8萬英鎊，減幅達25%，並且是他近年所得的最低人工。原先估計C朗要求離隊是出於競技因素，惟從這個人工減幅看來，財政因素或許才是葡萄牙球王堅持離開曼聯的真正原因。