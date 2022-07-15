英超轉會｜曼聯無限接近坦赫格舊部　加盟只是時間問題

曼聯距離第二簽又近一步！

效力阿積士的中堅利辛度馬天尼斯，與曼聯愈走愈近，「轉會達人」羅曼奴透露兩間球會接近達成協議。另外，這名阿根廷國腳的好友亦爆料，作出另類官宣，看來加盟曼聯只是時間問題。



曼聯今夏至今只簽入馬拉西亞（Tyrell Malacia）一人，「曼迷」們引頸以待的第二簽，隨時「登刁」。曾與主帥坦赫格在阿積士合作的中堅利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez），希望把這名阿根廷國腳引入奧脫福，在曼聯故劍重逢。

「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）透露曼聯與阿積士在轉會費上已經大致上達成共識，相信馬天尼斯加盟曼聯只是時間問題，盛傳轉會費近4600萬鎊。

「轉會達人」羅曼奴透露馬天尼斯加盟曼聯只是時間問題。（Twitter截圖）

羅曼奴的消息靈通，其後再獲馬天尼斯的好友認證。馬天尼斯與他的私人廚師共晉晚餐，其後這名廚師將二人合照上載至社交網站的限時動態，配上「歡送晚餐」（Farewell Dinner），已預言這名阿積士中堅轉會在即。

這名馬天尼斯私人廚師的Twitter再訴心中情，表示他曾經說服馬天尼斯留在阿積士多一季，可惜不果，更直指他似乎加盟曼聯，並呼籲「曼迷」們要好好照顧他。

馬天尼斯（右）與私人廚師共晉晚餐，更爆料對方即將離隊。（Twitter截圖）

利辛度馬天尼斯只得5呎9吋，在對抗性極高的英超，令人擔心他能否應付。這名阿根廷國腳熟悉坦赫格的風格，他具備不俗的長傳能力，效力阿積士已多次交出準繩的長傳，相信能夠改善後場的組織能力。

利辛度馬天尼斯跟隨坦赫格3季，了解坦帥的風格。（資料圖片／Getty Images）

更多轉會相關消息：