足球熱話｜曼聯大炒利物浦後遺下獎盃 賽會重金禮聘終變送禮勤
撰文：高詩琦
出版：更新：
曼聯周二（12日）晚在泰國曼谷友賽利物浦，雙方齊為下月展開的英超球季熱身，最終紅魔鬼以4：0大炒死敵，為新帥坦哈格首場比賽開個好頭。
但泰國傳媒發現，般奴費南迪斯賽後捧起的獎盃沒被帶走。
曼聯友賽利物浦的「The Match曼谷世紀盃2022」，以紅魔鬼大炒紅軍4：0作結，雖是場友賽，但頒獎儀式也相當盛大，獎盃更大，賽後要般奴費南迪斯和坦哈格一同捧着，獎盃更會閃起紅燈，十分華麗。
曼聯友賽利物浦相關報道：
不過，賽後不久當地記者Peek Bang Yai便指曼聯將獎盃遺下在媒體中心，沒有帶走，同時分享一幀照片，相中獎盃安放在賽會人員工作室桌上。泰國媒體《Thai Enquirer》記者Erich Parpart在Twitter轉發照片，道：「看起來獎盃實在太大了，所以曼聯將它留在媒體室，不能責怪他們，說到底這只是場友賽罷了。」
不少球迷都立刻追問為何曼聯不帶走獎盃，此後Peek Bang Yai補充道：「我獲得了新的消息，獎盃最終還是會送到英格蘭，去紀念曼聯今次泰國行的。」
轉會情報｜C朗謀求離開曼聯再受挫折 文迪斯努力遊說遭PSG拒絕足球轉會｜普巴以回家形容重返祖雲達斯 大談曼聯歲月不如意原因英超季前賽｜曼聯球員評分：辛祖費特閃耀上半場 後防冷板兵搶鏡英超季前賽｜坦赫格不敢高估曼聯球員 「我看到很多失誤」英超季前賽｜曼聯大勝利物浦四球 坦赫格首戰旗開得勝足球轉會｜前曼聯名將拿尼加盟墨爾本勝利 周五或即倒戈紅魔轉會情報｜曼聯CEO夥足球總監親征西班牙 巴塞為錢向迪莊攤牌英超︱曼聯泰國友賽利物浦前夕 坦赫格地獄式特訓調校防線英超｜曼聯後防大讚坦赫格提升訓練水平 昔日二號人物被打入冷宮轉會情報｜迪莊向曼聯保證解決一問題後過檔 英媒列出兩後備人選