足球熱話｜曼聯大炒利物浦後遺下獎盃　賽會重金禮聘終變送禮勤

曼聯周二（12日）晚在泰國曼谷友賽利物浦，雙方齊為下月展開的英超球季熱身，最終紅魔鬼以4：0大炒死敵，為新帥坦哈格首場比賽開個好頭。

但泰國傳媒發現，般奴費南迪斯賽後捧起的獎盃沒被帶走。



曼聯友賽利物浦的「The Match曼谷世紀盃2022」，以紅魔鬼大炒紅軍4：0作結，雖是場友賽，但頒獎儀式也相當盛大，獎盃更大，賽後要般奴費南迪斯和坦哈格一同捧着，獎盃更會閃起紅燈，十分華麗。

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友賽獎盃十分巨型，有指本身並非設計來作獎盃，但最終還是用來做獎盃送給了勝方。（美聯社）

不過，賽後不久當地記者Peek Bang Yai便指曼聯將獎盃遺下在媒體中心，沒有帶走，同時分享一幀照片，相中獎盃安放在賽會人員工作室桌上。泰國媒體《Thai Enquirer》記者Erich Parpart在Twitter轉發照片，道：「看起來獎盃實在太大了，所以曼聯將它留在媒體室，不能責怪他們，說到底這只是場友賽罷了。」

獎盃最終被留下，但泰媒指最後還是會送到英格蘭。（Twitter）

不少球迷都立刻追問為何曼聯不帶走獎盃，此後Peek Bang Yai補充道：「我獲得了新的消息，獎盃最終還是會送到英格蘭，去紀念曼聯今次泰國行的。」