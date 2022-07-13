轉會情報｜C朗謀求離開曼聯再受挫折　文迪斯努力遊說遭PSG拒絕

正當曼聯在季前賽以4：0大勝利物浦時，C朗拿度仍以個人理由請假，尚未歸隊。多間媒體報道，其經理人文迪斯正努力處理C朗轉會，最新邀請法甲豪門巴黎聖日耳門羅致C朗，但遭PSG以沒有位置拒絕。



C朗希望離開曼聯，但找不到肯要他的新東家。（Getty Images）

《ESPN》及法國《巴黎人報》的消息指，文迪斯近日聯繫PSG新任體育總監甘波斯及主席艾卡利法，向他們推銷C朗。儘管文迪斯與甘波斯及艾卡利法合作多年，大家關係很好，但PSG拒絕羅致C朗。PSG今夏通過文迪斯簽入波圖中場域天拿（Vitinha），並買斷左閘紐奴文迪斯阿歷山大。

報道稱，PSG從財政及競技角度分析，認為不適合引進C朗。首先，PSG表示沒有足球的薪酬空間去簽入高薪的C朗。此外，PSG認為現有陣容沒有C朗的位置。PSG主帥加迪亞打算在新球季踢三中堅，仍想辦法如何將尼馬、美斯及基利安麥巴比放入正選陣式中，沒有可能再容納多一個C朗。

PSG要處理好美斯、尼馬及麥巴比的合作已經不簡單，沒能力再收留多一個C朗。（Getty Images）

PSG並非今夏首間拒絕C朗的球會，首先將C朗拒於門外的是德甲班霸拜仁慕尼黑，他們認為C朗人工過高，影響薪酬結構。之後，文迪斯向車路士新班主托德波里（Todd Boehly）推銷C朗，雖然他有興趣，認為C朗可以提升球會的商業價值，但將決定權交給領隊杜慈，而杜慈就覺得C朗不適合其注重靈活走位的風格，故拒絕C朗。

想看C朗及美斯做隊友的球迷要失望了。（Getty Images）

C朗原定上周一該回曼聯報到復操，但一直「失蹤」，以家庭及個人原因請假，缺席曼聯的季前賽，而球會方面接受C朗的請假解釋。據報，C朗不滿曼聯失去歐聯資格，希望離隊去一支具爭冠實力的歐聯球會。37歲的C朗去年重返曼聯，與曼聯的合約尚有一年。