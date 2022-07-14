英超︱曼聯大軍抵澳洲　坦赫格冷淡回應C朗轉會傳聞

曼聯在泰國4：0大勝利物浦，季前熱身賽旗開得勝之後，大軍周四（14日）已抵達澳洲墨爾本，預備新一輪季前賽。

領隊坦赫格再次被記者追問陣中前鋒C朗拿度去向，看來不想回應有關問題，只以冷冷一句回應。



C朗去向成為曼聯抵達澳洲後的焦點，領隊坦赫格被記者再三追問。（Getty Images）

曼聯上季英超只得第六名，來季由歐聯降格踢歐霸，C朗因而人工大減25%，並主動要求離隊。隊友紛紛開操報到，唯獨他遲遲未歸，由首戰在泰國友賽利物浦，到澳洲熱身賽之旅，全程均未見C朗。

由車路士到巴黎聖日耳門，可以傳的豪門球隊經已傳遍，經理人未為葡萄牙球王找到下一站。最新消息傳來，沙特阿拉伯有球會出價3億歐元希望C朗加盟兩季，暫時未知他是否願意到中東搵食。對於C朗去向，坦Sir在澳洲的記者會上只有冷冷一句：「我們已經發出聲明，沒有任何改變。」

C朗遲遲未歸，轉會傳聞天天不絕。（Getty Images）

曼聯一直堅持，C朗是非賣品。他去年跟曼聯簽下兩年合約，2023年6月才屆滿。紅魔鬼再三強調C朗不會離隊，可是他在假期後一直未與大軍會合，既沒有出席季前操練，也未在泰國和澳洲現身，令他的轉會傳聞不絕。

曼聯在澳洲會踢三場熱身賽，周五（15日）友賽會先面對澳職球會墨爾本勝利。