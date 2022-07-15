英超轉會｜巴塞曼聯傾掂數　迪莊企硬無意離隊　轉會勢變拉鋸戰

法蘭基迪莊﹑曼聯與巴塞隆拿這個「轉會劇場」，似乎逐漸成為一齣連續劇。西班牙傳媒《每日體育報》透露，這個三角關係有突破性進展，但看來即將變成一場拉鋸戰。



曼聯追求法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）多時，原來巴塞隆拿以共渡時艱為由，一直拖糧，假若現時決定轉投曼聯的話，迪莊大有可能不能收回被拖欠的薪金。《The Athletic》日前透露，巴塞與曼聯已達成共識，迪莊的轉會費為8500萬歐元。

曼聯收購迪莊新進展 The Athletic：8500萬歐元轉會費

巴塞隆拿一方面莫財，另一方面又像魔術師一樣，「變出」資金收購列斯聯鋒將拉芬夏，盛傳轉會費高達6000萬歐元，巴塞的財政狀況令人摸不透。

巴塞隆拿早前從列斯聯簽入拉芬夏，財政狀況令人摸不透。（資料圖片／Getty Images）

巴塞與曼聯已經「傾掂數」，8500萬歐元落袋在望，加上簽入拉芬夏後，巴塞對迪莊的立場有變。西班牙《每日體育報》透露，巴塞沒有給予迪莊餘地，這名荷蘭中場如今只可以選擇離隊加盟曼聯。據悉這筆轉會費，有望助巴塞註冊基斯坦臣等一眾新兵。

此外，巴塞多方面向迪莊施壓，另一西媒《世界體育報》指，巴塞已告知迪莊來季並非主力，他要與其他球員爭取正選位置，更可能被剔出美國之行的名單。

巴塞立場變強硬，向迪莊表明他要離隊。（資料圖片／Getty Images）

眼見巴塞有錢買人，但無錢出糧，迪莊當然心有不甘。《每日體育報》引述迪莊經理人杜辛（Ali Dursun）表示，迪莊不會離開巴塞，重申立場：「迪莊不會加盟曼聯」，並直言曼聯不要再浪費時間。

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即使巴塞曼聯傾掂數，但迪莊方面強調無意離隊。（資料圖片／Getty Images）

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