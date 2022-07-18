東亞錦標賽︱陳俊樂獲廣州城放行　今早趕往日本與港足會合

中超球會廣州城今（18日）早在微博上宣布，准許香港中場陳俊樂參與東亞足球錦標賽。26歲的陳俊樂今早離開廣州，前往日本名古屋與港足會合。



港足大隊上周末從香港出發，前往日本，備戰本周起舉行的東亞錦標賽。港足上周公布大軍決選名單，3名中超球員梁諾恆、陳俊樂跟勞烈斯獲徵召。

廣州城今日在微博宣布放人，准許陳俊樂今日啟程趕去日本，會合港足。廣州城表示：「經廣州城足球俱樂部與球員本人以及香港足球總會溝通協商，俱樂部同意放行陳俊樂參加2022年東亞杯。陳俊樂今天早上將從廣州出發，前往日本名古屋與中國香港會合。」

港足周二首場比賽對東道主日本，之後會對韓國及中國。