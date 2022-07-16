東亞錦標賽︱港足啟程赴日　主帥揭球員落選原因　新丁感機會難逢

香港足球代表隊今日啟程前往日本，備戰下周二（19日）展開的東亞足球錦標賽。



港足昨日公布決選名單，3名中超球員梁諾恆、陳俊樂跟勞烈斯獲徵召。曾批評內地球會拒絕「放人」的主帥安達臣改口風，對得到對方支持感到高興；然而梁諾恆因簽證問題，或會錯過部份比賽。

港足今日出發前往日本備戰，謝家強及三名外流中超的球員，會跟球隊直接在當地會合。（袁志浩攝）

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港足今周四（14日）才補選傑志的羅梓駿，這名翼衛結果亦入圍。安達臣解釋，原計劃召自由身的費蘭度入伍，惟正隨傑志操練的他的希望先專注爭取新合約，所以改召羅梓駿。

臨危受命隨隊出發，羅梓駿亦感突然，「本身也想踢（東亞錦），聽到消息很開心，幸短時間內能趕及處理簽證。」作為陣中10名有份連續兩屆參賽的球員，羅梓稱今屆港隊更年輕，「很多球員比我還年輕，即使與亞洲盃外圍賽時相比，也有不少本土的新面孔，所以很期待有更多火花出現。」

即使再鬥中日韓等強隊，經歷了這3年的洗禮，羅梓亦更放膽地定下目標。「上屆仍是新人、想學習，這是第二次參賽，希望可爭取再創歷史——也許是贏波，或自己有助攻，也想取得個人首個香港隊入球。」

羅梓駿臨危受命，取代費蘭度出戰。（袁志浩攝）

除此之外，港足今屆3名守門員合共只曾為球隊上陣1場，安達臣相信保羅有一定經驗，也認為陳嘉豪則較有比賽狀態，「我們有很多選擇，但我不想揀從沒觀看過的球員。」

他又透露，陳肇鈞同望先尋找新東家，而中村祐人落選也有原因，「他在亞協盃讓我留下了好印象，但我們想選年輕的球員，如Sohgo（趙聡悟）跟Ellison（曾以行），他們是香港足球的未來。我喜歡他們有飢餓感，想讓他們盡早入隊、拿多點經驗，也為明年亞洲盃決賽周的名單找『答案』。」

港足主帥安達臣解釋今次大軍的選人準則。（袁志浩攝）

第一次入選大港腳兼全隊最年輕（17歲）的趙聡悟就指，即使結果有沒有入選，訓練時都出盡全力證明自己。他稱會好好把握今次機會，「很興奮能入圍，會從中盡力改進成長，看看自己跟最高水平的差距。」

17歲的趙聡悟是港隊陣中最年輕的球員。（袁志浩攝）

至於同是首度獲大港腳徵召，卻已27歲的姚浩明就認為，這次機會難逢，「希望回來後能讓人看見另一個姚浩明，特別是心態上的進步吧。以往常被人說我是純技術型後衛，不夠硬淨，很想大家看到我這方面的轉變。」