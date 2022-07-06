東亞錦︱國足換帥領軍　中超次階段押後讓路　港將或獲球會放人

東亞足球錦標賽今月19至27日於日本舉行，為遷就國足備戰，中超宣布押後第二階段至8月5日展開，這也令效力中超的香港球員，有較大機會獲球會「放人」歸隊。



據內地傳媒報道，中國隊計劃由前U23主教練恩高域（Aleksandar Jankovic）取代李霄鵬領軍，藉賽事考察這位塞爾維亞籍主帥，情況跟上屆的李鐵相似。

國足亦將派由不同年齡層「精英球員」組成的國足參賽，即由青年軍加上張琳芃、吳曦、張玉寧、蔣光太、譚龍等「超齡球員」。

恩高域曾執掌塞爾維亞U21，近年則後帶領國足各個年齡層的梯隊。（Getty Images）

不過，由於中超第二階段賽事原定計劃於7月21日至8月21日進行，假如以上5位「超齡球員」獲徵召，因入境隔離措施，勢必缺席多輪比賽，其所屬球會的戰力也會大受影響。而效力山東泰山的韓援孫準浩，近期也被韓國國家隊徵召參戰東亞錦。

考慮到配合國足備戰、聯賽公平競技等原因，中國足協終公布將中超第二階段改期至8月5日展開，以「讓路」東亞錦。

港隊（左）與國足（右）在2019年的東亞錦標賽決賽周也曾交手，當時港隊以0：2落敗。（資料圖片／袁志浩攝）

內媒認為在這情況下，參加東亞錦的國足球員預計於7月28日返回內地，按照內地最新「7+3」的防疫政策（7天集中隔離+3天居家健康監測），球員有望在8月7日完成隔離。

「如果樂觀的話，國腳們可能只會缺席一輪中超聯賽，並不會影響隨後的賽事。」同時，中國足協公布中超屆時會恢復主客賽制，相信因此希望爭取更多時間讓各支球會準備。

港足球員陳俊樂（左二）跟梁諾恆（左三）現時均效力中超球會。（資料圖片／高詩琦攝）

港足日前公布東亞錦初選名單，當中沒有任何外流中國聯賽球員，但假如中超落實「讓路」，或意味陳俊樂、梁諾恆、勞列斯等效力中超球會的港將有可能獲球會「放人」。

至於日本跟韓國方面，仍未正式公布大軍名單。有傳從接過主辦權的日本希望於主場奪冠，以本土國腳加上U21小將參賽；韓國隊則有意徵召本土跟外流國腳，備戰卡塔爾世界盃。