東亞錦標賽︱港足決選26人鬥中日韓　中超兵終入圍　三年來大換血

香港足球代表隊公布參與東亞足球錦標賽的26人名單，3名外流中超球員全數入圍，安永佳等有份助港隊出線亞洲盃決賽周的功臣，同樣獲徵召。



東亞足球錦標賽下周二（19日）在日本展開，港足會先後鬥日本、韓國及中國。其餘三隊日前已分別公布大軍名單，港足則直至今日跟港超球隊標準流浪友賽後，才有決選結果。

港足主帥在7月頭初選33人後，曾補選中超兵梁諾恆、陳俊樂與勞列斯，及可勝任多個位置的傑志球員羅梓駿。最終4名補選球員全部獲徵召。

港足本周一已展開操練，備戰東亞錦標賽。（袁志浩攝）

落選球員包括受傷的余煒廉、顏樂楓跟黃俊皓，李嘉耀、黃梓浩、中村祐人、謝朗軒、費蘭度、黃浩然、陳肇鈞等均無緣參戰。值得一提，上屆有份隨隊的袁皓俊，今屆在缺少葉鴻輝跟謝德謙下，仍「不敵」保羅、伍瑋謙跟理文隊友陳嘉豪，變相港隊對比上屆，更換了全數守門員。

港隊上屆參賽名單中只得10名球員在今屆繼續參戰。（資料圖片）

而其實跟去屆比較，港隊留下來的球員只有10位，如馮慶燁、徐宏傑、梁諾恆、羅梓駿、黃威、鄭展龍、鞠盈智、陳俊樂、孫銘謙及鄭兆均，至於曾參與亞洲盃外圍賽的球員，如射手安永佳、簡嘉亨、謝家強等，均是首度參與東亞錦標賽。

當中傑志後衛曾以行入圍最令人意外，這名19歲小將上個球季只曾在菁英盃上陣4場；而17歲港日混血中場趙聡悟（Sohgo），則是今次決選最年輕球員。兩人加上姚浩明、勞列斯及伍瑋謙，同是第一次獲大港腳決選。

港隊將於周六（16日）下午出發前往東京備戰，而3名中超兵跟謝家強均會直接到日本跟球隊會合；港足完成比賽後，將在7月28日返港。

港足東亞錦標賽26人決選名單：

門將：保羅、伍瑋謙、陳嘉豪

後衛：劉學銘、馮慶燁、梁冠聰、杜馬思、曾以行、謝家強、徐宏傑、梁諾恆、勞列斯、羅梓駿

中場：茹子楠、胡晉銘、黃威、鄭展龍、趙聡悟、鞠盈智、陳俊樂、姚浩明

前鋒：余在言、孫銘謙、安永佳、簡嘉亨、鄭兆均

