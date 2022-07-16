西甲｜巴塞闢謠迪莊隨隊赴美國 轉會風波無阻雅興與隊友出海散心
撰文：趙子晉
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法蘭基迪莊的轉會陷入拉鋸，即使兩間球會就轉會費達成共識，但這名荷蘭中場堅決不走。就算轉會事宜纏身，迪莊根本不介意，更相約迪比遊船河。
另外，巴塞隆拿即將開展美國之行，而迪莊的名字亦在大軍名單中。
法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）的轉會「連續劇」繼續上演，前文提要巴塞隆拿與曼聯已經「傾掂數」，唯獨是當事人「唔願走」，以免讓巴塞的拖糧大計得逞。
迪莊堅決不走，巴塞除了明言他要離隊外，欲以更強硬手段逼他離開。西班牙《世界體育報》透露，巴塞有意把這名荷蘭中場移離美國之行名單。不過，巴塞今日（16日）公布大軍名單，迪莊的名字依然存在。
即使前途未明，法蘭基迪莊「無你咁好氣」，相約國家隊兼巴塞隊友迪比出海，從麻煩的現實中逃離一下，與迪比表演「雙人跳水」，更與未婚妻齊齊玩直立板，十分溫馨。
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