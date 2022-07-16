英超熱話｜曼聯伊拉克施丹大獲好評　曼迷盛讚小將：好過師兄

曼聯在澳洲繼續出戰熱身賽，即使新兵只得馬拉西亞隨隊，一眾小將的表現亦令「曼迷」們十分驚喜。曼聯周五（15日）反勝墨爾本勝利，伊拉克小將伊巴爾亦有份落場，當中在壓力下擺明兩名對方球員，曼迷更表示法蘭基迪莊根本毋須加盟。



曼聯周五在墨爾本鬥主場的墨爾本勝利，在先失一球下，其後分別由麥湯米尼﹑馬迪爾﹑拉舒福特及對方烏龍球，以4：1反勝對手。除了門將湯希頓（Tom Heaton），曼聯上﹑下半場運用不同的陣容，由雲迪碧克﹑查理沙維治及伊巴爾（Zidane Iqbai）扼守中場。

曼聯連續兩場大勝挫墨爾本勝利 隊長馬古尼復任正選

曼聯昨晚公布今季第二簽，基斯甸艾歷臣終於來投，但這名丹麥中場不會參與亞洲之行，幸好一眾小將生性，「曼迷」們倍感安慰。

伊巴爾表現大獲好評。（Getty Images）

「伊拉克施丹」伊巴爾下半場披甲，表現絕不失禮，負責中場串連外，更展示其細膩腳法。這名19歲的伊拉克小將先以身位力抗對手來襲，其後展示「施丹轉身」，清脆地從兩名墨勝球員之間找到私家路。

Zidane Iqbal skills are really impressive#MUTOUR Melbourne pic.twitter.com/W1va2Fez0B — Normal (@IkwuegbuFrankl1) July 15, 2022

「伊拉克施丹」做出「施丹轉身」擺脫對手，「曼迷」們興奮不已，紛紛在網上盛讚這名小將，直言他就是曼聯的未來，希望他在新球季有更多上陣機會。

法蘭基迪莊的交易陷入拉鋸，他的經理人更叫曼聯「慳返啖氣」。與其苦苦追求，倒不如重用新星，網民直接呼籲曼聯，以伊巴爾就可取代迪莊的位置。另外，「名將之後」查理沙維治亦有上陣機會，網民直指他與伊巴爾的組合，比麥湯米尼及費特更好。

曼聯新星沙維治表現不俗，網民直指他們表現比師兄們更好。（Getty Images）

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