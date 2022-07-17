英超︱曼聯友賽大勝馬古尼首次出場便出事　賽後跟球迷訴心聲

曼聯隊長哈利馬古尼（Harry Maguire）經歷災難一樣的球季，在更衣室失去威信，新領隊坦赫格上場，一度被指將失去臂章。

險險保住隊長資格的他，回答球迷提問時直認上季「是職業生涯中的挫折」，但決心在坦Sir領軍下帶領曼聯重拾輝煌。



曼聯隊長馬古尼直認上季表現不理想。（Getty Images）

曼聯友賽大勝 馬古尼又出事

曼聯在新領隊坦赫格帶領下，熱身賽表現讓球迷耳目一新，繼在泰國4：0大勝利物浦，轉戰澳洲再以4：1擊敗墨爾本勝利。可是隊長哈利馬古尼的演出仍難以令球迷信服，對墨爾本一仗是他今夏首次在友賽亮相，曼聯所失一球正是因為他欠缺速度被對手有機可乘。

據《曼徹斯特晚報》指出，「馬古尼未能獲得曼聯更衣室全力支持，上季部分隊友對他的隊長資格並未信服，並認為在晏菲路恥辱一戰之前，全靠這身份才令他避免被貶後備。」

馬古尼保住隊長資格，表現仍難予人信心。（Getty Images）

坦Sir的兩手準備

馬古尼上季狀態奇差，尤以英超聯賽主場曼聯0：5大敗予利物浦以及作客1：4負屈福特兩仗為甚，他對屈福特一仗領紅牌被逐，這場敗仗亦成為前領隊蘇斯克查被炒導火線。繼任的看守領隊蘭歷克初時仍派馬古尼任正選，直到4月才將他放進後倫席，外界不少聲音認為，他的隊長資格應被取代。坦赫格上場後，盛傳曼聯將更換隊長人選，出乎意料地，馬古尼保住隊長身份。

即使如此，坦Sir已作兩手準備，繼續從舊東家阿積士挖掘人才，4600萬英鎊簽入阿根廷中堅馬天尼斯（Lisandro Martinez）只差最後手續。馬古尼在墨爾本曼聯駐紮酒店跟球迷對話，被問到上季狀態時，坦白承認：「聽着，去年是失望的一年。」

馬古尼在澳洲與球迷真情對話，直認上季表現差。（Getty Images）

「在個人層面，我打得不好；作為球隊，我們肯定也踢得不好。」馬古尼並不因此氣餒，樂觀稱：「一個好的職業生涯可持續10至15年，你永遠不會每年也無風無浪，毋須面對任何困難。」

「你必須去戰鬥，當中一定要面對挫折，去年絕對是我生涯中一大挫折，但如今一切已成過去。」馬古尼稱，「重要的是，我們要展望將來，帶領這球會再次贏得錦標。」他的隊長席位一度盛傳被動搖，等待多時之後，領隊坦赫格上周確認由馬古尼繼續擔任隊長。

坦Sir上任後，大大提高訓練強度，獲曼聯球員一致好評，認為有助提升眾人體能。馬古尼讚揚坦赫格及他的教練團隊帶來新想法，「從頭兩場比賽，已可看到他們一些原則。我們努力為首場英超比賽準備，這才是最重要的。我們現在所做一切，都是為首場聯賽打好基礎。」