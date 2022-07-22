書展行山書集合　新書回顧赤鱲角舊貌　編輯推介山友必去6個攤位

天氣炎熱，各位山友不想行山的話，不妨入書展看看行山書，為未來計劃路線做資料搜集。書展場館那麼大，哪些攤位會有行山書？編輯精選6個攤位，供有意入場的山友參考。



友晟出版社（1B-B21）

友晟很適合hardcore山友去逛逛，也是書展中最多行山書的攤位。友晟出版本地旅遊書多年，介紹香港的郊野風光，社長梁榮亨是一代行山前輩，有「旅行狂」的外號。友晟今年推出《知情識趣遊香港9》及《賞遊香港離島》兩本新書，其中前者會是《知情識趣遊香港》系列的告別作。

書展2022｜行山書出版商嘆難以生存 「旅行狂」梁榮亨：功成身退

梁榮亨推介今年出版的兩本新書《知情識趣遊香港9》及《賞遊香港離島》。（顏銘輝攝）

介紹《知情識趣遊香港9》時，梁榮亨特別提到由「香港山友石頭谷」創辦人李志所寫的南丫島賞石路線。梁榮亨說：「雖然多年來，我們都寫了很多南丫島，但他都有新發現，我看到之後都覺得震撼，就是『椰菜花石』，真是很似！『椰菜花石』下有幾個石室，他們稱為『石隧道』。我都去過南丫島山地塘很多次，都沒有留意到，所以只要肯發掘，不斷都有新風景看。」

至於在《賞遊香港離島》中，梁榮亨除了介紹大眾行得到的地方外，還加入了昔日赤鱲角的篇章，讓讀者了解赤鱲角變成機場前的風貌，比較當年與今日。他說：「未起機場之前，我們特地行過整個島做記錄。」在香港山野打滾超過40年的梁榮亨，還分享了一段掌故：「赤鱲角旁邊原先有個很細的島叫欖洲，現在已填為機場一部分。對面的沙螺灣有座廟，名字幾特別，叫把港古廟。為何有這座廟？欖洲外形像隻蠍子，蠍子兩隻螯肢對正沙螺灣，很不順眼，所以建座廟頂一頂，請了洪聖大王，其實這座就是洪聖廟，用來頂住欖洲的煞氣。」

從吉澳的高棚頂俯瞰澳背塘景色。（顏銘輝攝）

在多個離島中，梁榮亨推介吉澳的行山路線及風景，他說：「因為有街渡去，比較方便一般市民。吉澳的路線，有長有短，給大家多些選擇。吉澳主要介紹難度低及有趣的路線，山不是很高，有個叫高地頂，另一個叫高棚頂。吉澳真是個山明水秀的地方。」現時逢周末、周日及公眾假期，會有街渡來及馬料水及吉澳和鴨洲，今月啟航的水上巴士亦在周二及周四提供服務，連接三門仔、大水坑、荔枝窩、吉澳及鴨洲。

逢周末假期有街渡由馬料水往吉澳，而在周二及周四會有水上巴士。（顏銘輝攝）

梁榮亨讚吉澳是個山明水秀的地方。（顏銘輝攝）

他不建議行山人士往印塘六寶之一的「羅傘」黃幌山，「比較難去，因為多密林，政府都正在建路，但尚未建成，我暫時未建議人去。如果搭街渡去行黃幌山，擔心他們在密林浪費太多時間，未必趕得及回程船，所以我只介紹黃幌山的風景，沒有講路線。那裏的路比較亂，如果沒有人帶，較易迷路。」

梁榮亨指往黃幌山的路多密林，易迷路。（顏銘輝攝）

萬里的攤位有多本行山書出售。（顏銘輝攝）

萬里機構出版有限公司（1D-B02）

多本在香港書店常見的行山書，都可以在萬里的攤位找到，包括前輩黃梓莘的幾本著作，例如《漫步遊水塘》、《香港邊界走一回》、《香港郊野藏寶圖》及《平原大地導賞徑》，另外還有行山軍事迷葉榕所著的《圖解藏寶圖》。萬里的攤位尚有JoyeeWalker所寫的《行山動畫廊》及Hikipedia的《香港山峰50全攻略》。這些近幾年出版的行山書在書展都有折。

在萬里的攤位，除了行山書外，還有觀鳥的書籍。（顏銘輝攝）

經緯文化出版有限公司（1A-D12）

在經緯文化出的攤位中，有山系之人hillmanblog所著的兩本行山書，分別是《香港秘境遊》及《香港山系遊》，兩本書都有特價。

在經緯文化的攤位，有山系之人所寫的兩本行山書。（顏銘輝攝）

明報出版社有限公司（1B-B02）

在明報出版的攤位中，發現有兩本風格不同的行山書，包括由香港山女的《山系手記——香港100條行山路線》及山中遊子的《山中物語》。

明報的攤位見到有兩本行山書。（顏銘輝攝）

天地圖書有限公司（1D-A02,1D-A16）

天地的攤位中，有幾本書適合想了解更多郊野歷史掌故的山友，當中由已故梁煦華前輩所著的《香港郊野談奇1——香港島大嶼山及鄰近島嶼》大特價，只售20元。另外，由饒玖才所寫的《香港的地名與地方歷史（下）——新界》及《香港的地名與地方歷史（上）——港島與九龍》都值得山友留意。

《香港郊野談奇1——香港島大嶼山及鄰近島嶼》特價20元。（顏銘輝攝）

香港特別行政區政府地政總署（1A-D24）

在地政總署的攤位，當然是買地圖。雖然手機應用程式的地圖盛行，但如果想買紙品地圖的山友，可以趁書展特價入手，每張27元。香港的郊區地圖有5張，紙質有防水設計，方便行山人士帶到郊外使用。