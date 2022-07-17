游泳｜伍棹然一個月內兩破港績　關鵬200背創香港最快時間

香港短池游泳計時賽周日（17日）在香港體育學院閉門進行，擁多項香港紀錄的伍棹然在男子50米背泳，游出23.68秒刷新香港紀錄，成為個人第4項港績，同時達到年尾墨爾本世界短池游泳賽A標，可望再於世錦賽創下佳績。



伍棹然狀態勇銳，上月末曾在長池分齡游泳比賽刷新男子100米蝶泳港績，今天轉戰短池賽再下一城，以23.68秒勇奪50米背泳冠軍，並改寫謝旻樹在2014年創下的24.18秒香港紀錄，同時達到12月墨爾本世界短池游泳錦標賽A標（23秒75）。

伍棹然近月連破長短池香港紀錄，狀態大勇。（資料圖片／楊宇翹攝）

伍棹然是長池50、100蝶香港紀錄保持者，並在去年年底出戰短池世界錦標賽，曾創下200米背泳短池香港紀錄（1分56.93秒），今次取得50背世錦賽資格，可望在大賽中再突破佳績。

伍棹然曾在去年短池世錦賽刷新港績。（資料圖片／泳總提供）

同日，回流泳手關鵬（Hayden Kwan）亦在200米背泳創出香港最快時間。他以1分55.07秒、快於伍棹然保持的1分56.93秒香港紀錄時間觸池，惟因居港未滿一年，故成績不會被列為紀錄，只列為香港最快時間。