羽毛球．台北賽｜港隊女雙混雙齊入決賽 吳芷柔明分途爭兩錦標
撰文：趙子晉
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港隊羽毛球混雙組合李晉熙／吳芷柔，台北公開賽與馬來西亞組合爭入決賽，這對港隊組合力戰3局勇挫對手，躋身決賽。吳芷柔其後夥拍曾曉昕出戰女雙，再下一城，直落兩局淘汰主場組合晉級。
李晉熙／吳芷柔8強反勝主場的中華台北組合後，今日（23日）與馬來西亞組合許邦榮／杜頤溈爭入決賽。
「李吳配」首局中段拉開差距，其後對手連取6分反超前，這對港隊組合末段再發力，一口氣拿下7分奠勝，以21：17先下一城。次局戰情膠著，「李吳配」多次追平卻未能反先，港隊組合以17：21被對手扳回一城。
來到決勝的第3局，「李吳配」中段打出9：1，其後以21：12奠定勝局，力戰51分鐘後以局數2：1擊敗對手晉級，明日與泰國組合衝擊冠軍。
吳芷柔其後再度登場，與拍檔曾曉昕出戰女雙4強，直落兩局以21：19及21：15擊敗主場的台灣組合宋碩芸／余芊慧，殺入決賽。
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