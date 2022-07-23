羽毛球．台北賽｜戴資穎對手嘆「又要被上課」　港兩組合同晉4強

台北羽毛球公開賽，主場出擊的戴資穎周五（22日）花半小時便輕鬆淘汰台灣球手白馭珀，打入4強，將會鬥另一台灣球手許玟琪。

許玟琪將要對實力超凡的「小戴」，受訪時也只能苦笑。另外，香港兩對組合均打入台北賽4強。



戴資穎周五在8強用了30分鐘，以兩局20：13、20：14直落淘汰白馭珀，對手將是在8強擊敗勞倫（Lauren Lam）的許玟琪。

戴資穎在主場出戰台北羽賽，一路未受太大考驗。（Getty Images）

許玟琪賽後接受台灣媒體訪問時，直言：「我明天又要被小戴上課了，我就是盡力去打，因為前幾天看小戴打球，她好像都沒有風向問題。」她強調希望不要讓戴資穎贏得太輕鬆，「要讓她喘到才行、要讓她跑起來，雖然我覺得應該是我滿場跑啦。」她表示會盡力集中，避免連續失分。

許玟琪表示希望能與戴資穎周旋一番。（Instagram）

台北賽打到4強，亦有兩對香港組合打入最後階段，包括女雙組合吳芷柔／曾曉昕，兩人在8強與印度組合卡斯度（Tanisha CRASTO）／米莎娜（Shruti MISHRA）打足3局，終以2：1（21：16、20：22、21：18）獲勝，4強會對台灣組合宋碩芸／余芊慧。

港混雙組合李晉熙／吳芷柔則以2：1（12：21、21：13、21：18）反勝中華台北組合葉宏蔚／李佳馨，將在4強與馬來西亞組合許邦榮／杜頤溈爭入決賽。