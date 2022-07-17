羽毛球．新加坡賽︱仙杜挫王祉怡封后　迎今年第三項冠軍許下豪言

新加坡羽毛球公開賽女單決賽，印度球手仙杜（Pusarla Venkata Sindhu）面對近況甚勇的中國球手王祉怡，有驚無險獲勝，首次贏得賽事冠軍，並迎來今年第三項冠軍。



印度球手仙杜新加坡公開賽封后。（Getty Images）

仙杜今仗展現上佳狀態，首局僅花12分鐘，便以21：9先拔頭籌，期間一度連贏13分。落後一局下，王祉怡奮力反撲，第二局以21：11扳回一城，追平局數1：1。

決勝局最初呈拉鋸戰，直到技術暫停時仙杜拉開至11：6。可是這5分優勢幾乎轉眼消失，王祉怡一度追至11：12僅一分落後，惟仙杜一路保持領先，終以21：15擊敗對手。

這是仙杜首次贏得新加坡公開賽，也是繼韓國公開賽和瑞士公開賽之後，今年個人第三項錦標。賽後她說整個星期、連續數場比賽均相當輕鬆，但每場比賽都十分重要，並稱：「現在是時候放鬆一點，專注英聯邦運動會。正如我所說，一切尚未完結，這只是個開始，今場勝利給我信心。」

27歲的仙杜曾在2014、2018兩度參加英聯邦運動會，2014年那屆四強不敵香港出生的加拿大球手李文珊，最終只得銅牌。2018年終於闖入決賽，卻不敵同鄉師姐內維爾（Saina Nehwal），屈居亞軍。今屆英聯邦運動會7月28日起在英國伯明翰上演，內維爾已屆32歲，比起這位2010、2018兩屆英聯邦女單金牌得主，仙杜顯然才是金牌大熱門。