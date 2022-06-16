英超往事｜曼聯前希望之星憶被摩連奴爆粗問候　沒有怨恨只有感恩

年青人剛出社會，文化衝擊在所難免。曼聯舊將安祖高美斯亦曾受過這種洗禮，憶起在摩連奴麾下的往事，當眾體驗一課「震撼教育」，更委屈到差點向父親哭訴。

事過境遷，高美斯如今才明白，原來這是現實世界的初體驗。



安祖高美斯（Angel Gomes）6歲加入曼聯青年軍，被譽為曼聯的新希望，更成為曼聯最佳青年球員大獎的最年輕得主，其後時任領隊摩連奴提升他上一隊，並以16歲263日之齡首度英超亮相，一切看似順風順水的同時，他卻受到文化衝擊。

高美斯在青年軍時期視為明日之星。（資料圖片／Getty Images）

高美斯接受體育網站Sportbible訪問時透露，當年被摩連奴的「震撼教育」。高美斯被徵召隨一隊出戰盃賽，全隊共晉晚餐期間，竟突然被摩連奴爆粗問候，「當時摩連奴與大家談話，他突然望着我說：『我真係頂你唔X順』（I am f***ed with you）。我以為他是開玩笑，然後我問他原因，他當着全隊面前說我踢得像屎一樣，我不覺得自己表現如此的差，但他是領隊，在他心目中踢得差，我就是差。」

面對突如其來的批評，年輕的高美斯坐在椅子不懂反應，隊友見狀安慰他，更直言「佢（摩連奴）係咁，唔好理佢啦」。高美斯既驚慌又擔心，事後向父親訴說事件，更差點落淚。

當年僅16歲的高美斯，受到摩連奴的「震撼教育」洗禮。（資料圖片／Getty Images）

相隔5年，高美斯如今回想這件事，才理解嚴師出高徒的道理。高美斯對摩連奴沒有恨意，更心存感激，「我認為他（摩連奴）當時把我看待成一隊球員，這個遭遇讓我知道，我不再是小朋友，做職業球員是件不容易的事，但當時的我太年輕，不理解他背後的用意。」高美斯對摩連奴有讚無彈，直指他是個熱情的領隊，不介意再度成為他的麾下。

高美斯曾經是曼聯球迷引頸以待的名字，但他卻在兩年前毅然出走，為了自己的足球生涯離開效力14年的曼聯，「我當時沒有太多上陣時間，我希望有穩定的機會，為了我的生涯，我必須冒這個風險。」

高美斯在曼聯的上陣機會不多。（資料圖片／Getty Images）

效力曼聯是高美斯兒時的夢想，他曾經以為自己一生也留在奧脫福，並成為一代名將，可惜現實與幻想有落差。

憶述離隊前最後一節在卡靈頓的訓練，高美斯冷靜地向全隊上下道別，直至他看到他們，「當我離開卡靈頓時，有一點情緒，但控制得到。離開一刻，我看到占士加拿及泰頓曼基（Teden Mengi），我們一同成長，當刻我崩潰了，在車上淚流滿面。」

高美斯與占士加拿（右）識於微時，離開曼聯當天看到對方不禁落淚。（資料圖片／Getty Images）

安祖高美斯經歷一季外借後，上季終於披上里爾的球衣，上陣24次，在歐聯亦有機會上陣。回看曼聯近季的表現，高美斯或許慶幸他做對了決定。

高美斯（右）上季終於披上里爾球衣。（資料圖片／Getty Images）

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