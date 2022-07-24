羽毛球．台北賽｜吳芷柔獲譽女神　偕李晉熙稱霸混雙後再爭女雙

台北羽毛球公開賽決賽日，獲台灣傳媒冠以「羽球女神」稱號的港隊女將吳芷柔，在混雙和女雙決賽雙線出擊，先夥李晉熙在混雙硬撼泰國組合Ruttanapak Oupthong／Chasinee Korepar，終以21：8、21：9大勝對手奪冠。



混雙世界排名第71位的李晉熙／吳芷柔，先後在4月的荷蘭羽毛球國際賽摘冠，以及6月丹麥羽毛球大師賽奪亞軍後，轉戰台北公開賽延續強勢。昨日在4強以2：1擊敗馬來西亞組合許邦榮／杜頤溈勇闖決賽。

獲台灣媒體譽為「羽球女神」的吳芷柔，同時夥曾曉昕出戰女雙，她今日（24日）雙線衝擊混雙與女雙冠軍，先在中午與排名152位的泰國混雙組合爭冠。

「李吳配」在首局先發制人，以6：2領先，中段更擴大比數至7分優勢，二人在未曾受威脅下，僅花14分鐘便以21：8輕取對手。

吳芷柔周日決賽日雙線出擊。（Badminton Photo）

次局，「李吳配」領先下雖被逐漸入局的對手以4：4追平，但其後連取4分，以8：4再拉開分差，港將在對手再得1分後，即回以顏色連攻6分，半場領先11：5。技術暫停後，二人沒有再讓對手有反擊機會，一口氣接連得分，終以21：9取勝，僅花30分鐘便以直落兩局勇奪台北公開賽冠軍。

吳芷柔將在同日稍後時間，與女雙拍檔曾曉昕硬撼日本組合廣上瑠依／加藤佑奈，力爭今站第二冠。

在周凱華退役後，混雙港將李晉熙近年轉夥拍吳芷柔出戰國際賽事。（資料圖片）