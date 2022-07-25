足球熱話︱13歲坦赫格上節目挑機告魯夫　童年已展現領隊風範

撰文：袁志浩
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曼聯新帥坦赫格一段童年時上電視節目的影片近日引起熱議，片中的坦帥當年只得13歲，但已十分成熟，在一代荷蘭名宿告魯夫面前，自信地說出自己對如何激勵球員的見解。

坦赫格上任後即以鐵腕治軍，要求麾下遵守各項規定，如有球員違規或不達標就需處罰，培養球員場內場外的紀律跟服從性。

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坦赫格以鐵腕管治曼聯。（Getty Images）

坦赫格掌控及領導球隊的能力，原來在小時候已開始展露出來。

網上流傳一段1984年的舊影片，顯示當時只得13歲的坦赫格曾出席荷蘭甚有名氣的訪談節目《Cruyff & Co.》（告魯夫與孩子們）。節目由已故荷蘭名宿告魯夫做主持，由一班獲他指導的小球員集體發問，他再逐一解答。

告魯夫（左二）在節目上解答13歲坦赫格（左五）的問題。（網上截圖）

當年效力川迪青年軍的坦赫格於節目內身穿一件紅色polo裇，並擁有豐厚的金色頭髮。他自信地道出了第一個問題，「鍛鍊技術的最佳方法是什麼？」告魯夫回應指，「這其實很簡單，你只需要訓練、訓練及訓練，這比其他事都重要。」

據坦赫格之後憶述，他在節目中是「咪霸」，主導了發言權，「10題中好像有7條都是我發問」。

節目再講到如何激勵球員，坦赫格更大膽地「班門弄斧」，在告魯夫面前表達了自己的見解，「對年輕球員，我們要很小心，不能對他們呼喝太多，否則會令他們傷心。他們會想：『足球對我沒有意義』，最後離足球而去。」

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坦赫格年紀輕輕時已對球員管理有自己的看法。（網上截圖）

童年坦赫格續道：「不過如果是更高水平的球員，像是阿積士或川迪一隊，這就無關重要。因為球員不斷訓練，如果仍重複犯錯，被罵也是合理的。」

鏡頭上的告魯夫明顯對坦赫格成熟的答案感到驚訝，他當然不知道眼前的小孩，未來會執掌紅魔，「所以你認為青年足球跟職業足球的教法，是有分別的？」告魯夫反問，坦赫格再次充滿信心地回答：「是的！」

坦赫格重看片段後承認，自己從小就是告魯夫的球迷，因此其足球理念也深受對方影響。他曾說過：「贏波重要，但以吸引的方式贏波更重要。這就是告魯夫足球，以創造力啟發別人，也是我希望在比賽中做到的事。」

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