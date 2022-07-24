足球熱話｜日球迷嫌PSG表演賽太貴拉橫額揶揄　價錢其實不算高？

巴黎聖日耳門造訪日本，周六（23日）與浦和紅鑽合演表演賽，PSG有美斯、麥巴比和尼馬三大球星在陣，門票價格對日本球迷來說不算十分相宜，這引起浦和球迷不滿，拉起橫額揶揄對手。



PSG以強陣造訪日本，三代球星美斯、麥巴比和尼馬同堂，連日出席活動，周六晚的表演賽，PSG終以3：0大勝，日媒也直接形容為「級數不一樣」。

PSG強陣訪日，不少球迷為了一睹美斯和麥巴比風采入場。（PSG Twitter）

相比浦和紅鑽，PSG當然技高一籌，但浦和球迷輸人不輸陣，在主場拉起一條惹來全球球迷熱議的橫額，只見這條巨型橫額上，以紅色及黑色寫上：「6屆歐聯冠軍拜仁慕尼黑對浦和的門票才3000日圓，沒贏過歐聯的PSG要8000日圓，開玩笑嗎？」

浦和紅鑽球迷拉起橫額，抗議PSG表演賽門票昂貴。（Twitter）

由於日圓兌美元及港元疲弱，8000日圓（約461港元）對香港球迷來說並不難負擔，但對當地球迷來說就是另一回事了。

不過橫額上所說的浦和友賽拜仁，已是2008年的事，考慮到通脹等因素，價錢貴了一倍有多也不是不合理。